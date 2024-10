Se cerchi un profumo che duri tutto il giorno su TikTok ho trovato la soluzione definitiva

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Come far durare profumo

La domanda che ci facciamo tutti quando si parla di fragranze? Come trovare un profumo che duri tutto il giorno o, almeno, come far durare a lungo il profumo.

La soluzione – nemmeno a dirlo – arriva da TikTok e da una combo virale che ha conquistato i creators. Sono centinaia infatti i video in cui gli esperti di bellezza testano la tenuta dei profumi, suggerendo una combinazione che ha conquistato tutti: quella con crema e profumo Erbolario al pistacchio.

Come far durare un profumo tutto il giorno?

Come far durare un profumo tutto il giorno? Il quesito è frequente e la soluzione arriva da TikTok. Grazie ad un trucco che consente di massimizzare la durata della fragranza, impedendo che si disperda.

Il segreto sta in una precisa routine che, ve lo assicuro, garantisce un risultato super. Il primo step sta nel fare la doccia. Pochi lo sanno, infatti, ma l’umidità della pelle è importantissima per massimizzare la durata di una fragranza.

Dunque fai una doccia, puntando su un bagnoschiuma che richiami il profumo che indosserai. In questo caso su Amazon si può trovare un prodotto a base di pistacchi della stessa linea della fragranza.

L'Erbolario Bagnoschiuma Bagnoschiuma addolcente al pistacchio

Terminata la doccia asciuga la pelle e, quando i pori sono ancora aperti, applica una crema che sia della stessa fragranza. La crema vellutante de L’Erbolario ti permetterà di nutrire a fondo la pelle, evitando che si disidrati.

L'Erbolario crema Crema vellutante al pistacchio

Non solo, si comporterà come un layering, aiutando la fragranza ad “aderire” alla pelle. Con questa combo perfetta il tuo profumo durerà per tutto il giorno, lasciando una vera e propria scia.

Offerta L'Erbolario profumo Profumo al pistacchio

Non è un caso se il profumo al pistacchio de L’Erbolario è diventato virale su TikTok. Regala infatti un’esplosione di note irresistibili e gourmand, che ricordano il pistacchio, ma anche il profumo penetrante dello zucchero filato e quello dolce dei marshmallow.

Un profumo raffinato e dolce, ma soprattutto con una grande intensità, perfetto per durare tutto il giorno, con l’aiuto della crema.

Dove mettere il profumo per farlo durare tutto il giorno?

Per far durare il profumo più a lungo spruzzalo nei cosiddetti punti d’impulso. Si tratta di zone del corpo che sono particolarmente umide e calde, l’ideale per trattenere l’intensità della fragranza.

Dunque spruzzalo sul retro delle orecchie, negli angoli interni delle ginocchia e dei gomiti, nei polsi, all’altezza dell’ombelico e della bassa schiena. Effettua degli spruzzi che siano secchi e decisi.

Fai attenzione inoltre a non commettere un errore piuttosto comune: sfregare i polsi. Moltissime persone infatti applicano il profumo dietro le orecchie, poi raccolgono l’eccesso coi polsi e li sfregano fra loro. Niente di più sbagliato! Questo gesto fa svanire il profumo, anziché migliorarlo.

Per un risultato ancora più intenso vaporizza il profumo pure sui vestiti e sui capelli. In questo modo riuscirai a catturare ogni molecola, lasciando una vera e propria scia.

Un altro trucco efficace è quello di vaporizzare il profumo davanti a sè e passarci poi in mezzo. In questo modo le micro gocce di liquido andranno a depositarsi sul corpo in modo omogeneo.

Vuoi restare aggiornata su tutte le offerte Beauty? Entra nel nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram