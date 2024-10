Dalla narrativa, al giallo, passando per i romanzi storici: i consigli di lettura per il mese di ottobre

Fonte: iStock Libri da leggere a ottobre: i titoli

Appassionanti, romantici, oppure ricchi di intrighi, colpi di scena e misteri, senza dimenticare quei romanzi che ti entrano sottopelle regalandoti tanti spunti di riflessione: sono i libri da leggere a ottobre, i titoli migliori da cui trarre ispirazione per un mese all’insegna delle storie che lasciano il segno.

Leggere permette di viaggiare, di vivere esperienze indimenticabili, di conoscere le pieghe più oscure e segrete dell’animo umano, di confrontarsi con le vite degli altri e di conoscere cose nuove: è un’attività che apre la mente e che aiuta a rilassarsi, ma è anche un tempo che si dedica a sé stessi, arricchente e speciale.

Spesso si pensa di non avere il tempo per leggere, ma la verità è che lo si può fare in ogni momento della giornata: da quando si va a fare una passeggiata (magari con un e-reader), a quando ci si riposa prima di andare a dormire, oppure quando si percorrono le tratte con i mezzi pubblici.

E poi, un libro che tiene “incollati” alle pagine è proprio come un bel film o una serie tv che invita al binge watching: tutti i titoli da leggere a ottobre, per tutti i gusti.

La città e le sue mura incerte di Haruki Murakami

Ci sono autori capaci di arrivare nel profondo delle emozioni, di raccontare il cuore degli uomini e di regalarci romanzi estremamente coinvolgenti e davvero indimenticabili. Tra questi c’è senza ombra di dubbio Haruki Murakami, giapponese, nelle sue storie c’è l’eco delle tradizioni, della cultura e dello stile di vita del suo Paese. Per Einaudi è stato pubblicato La città e le sue mura incerte, un romanzo che si inserisce alla perfezione nel solco dei sui scritti precedenti. E, quindi, alla riflessione sul presente, sul rimpianto per ciò che è stato perduto e sul senso dell’esistenza, affianca un mondo onirico e ricco di suggestioni. Un romanzo prezioso, di un autore apprezzato in tutto il mondo. Il libro per tutti coloro che amano le atmosfere tra sogno e realtà di questo autore.

Offerta La città e le sue mura incerte Il nuovo straordinario romanzo di Haruki Murakami

Dimmi di te di Chiara Gamberale

Tra le scrittrici italiane più apprezzate, Chiara Gamberale sonda l’animo umano con una nuova storia, che va a scavare dentro di noi guardando a chi eravamo e a chi siamo diventati oggi, facendo emergere domande non banali, ma che aleggiano già dentro di noi. Il suo nuovo romanzo è Dimmi di te (Einaudi) e racconta di Chiara, madre quasi per caso, che si ritrova a vivere in un quartiere con famiglie “normali”. Per comprendere sé stessa, chi è oggi e come era ieri, fa un viaggio lungo il viale dei ricordi rivedendo quelle persone che hanno fatto parte della sua adolescenza. Un romanzo per chi si sente in bilico tra ciò che era e desiderava per il futuro e quello che è diventato.

Offerta Dimmi di te Un libro bellissimo firmato da Chiara Gamberale

Due di Enrico Brizzi

Trenta anni fa è stato pubblicato un libro generazionale, che è stato letto, sottolineato e apprezzato da tantissimi giovanissimi. Ora quel libro cult – che risponde al titolo di Jack Frusciante è uscito da gruppo scritto da Enrico Brizzi, ha un seguito: Due. Uscito di recente, riporta i lettori a quei due protagonisti che sono stati tanto amati (dal primo romanzo era stata tratta anche una pellicola cinematografica datata 1996 con Stefano Accorsi e Violante Placido) e che sono ormai distanti: lui in Italia, lei negli Stati Uniti. Brizzi con questo nuovo libro pubblicato da HarperCollins ci fa tornare negli anni Novanta e alle emozioni della gioventù. Il romanzo perfetto per i nostalgici (ma non solo).

Offerta Due Il nuovo romanzo di Enrico Brizzi, seguito di Jack Frusciante è uscito dal gruppo

Lunario sentimentale di Mauro Corona

Mauro Corona è un autore apprezzatissimo e anche molto prolifico, torna con un libro che parla del passato, non per rimpianto ma per la necessità di farsi testimone e riavvolgere i fili della memoria. Lunario sentimentale, pubblicato da Mondadori, è un volume che accompagna il lettore anche alla riscoperta delle tradizioni e di una cultura contadina perduta. Un libro intenso, che non rinnega il presente, ma che osserva al passato condividendo anche memorie personali.

Per chi desidera fare un viaggio indietro nel tempo, senza perdere di vista l’oggi.

Offerta Lunario sentimentale Mauro Corona torna con un nuovo libro

Non mentire di Freida McFadden

Un thriller agghiacciante, di quelli che tengono con il fiato sospeso pagina dopo pagina: Non mentire di Freida McFadden è stato pubblicato da Newton Compton e accompagna il lettore in un maniero remoto, dove i due protagonisti restano bloccati. Se questo non bastasse sembra che questa casa nasconda non pochi misteri, a partire dalla sparizione – avvenuta tre anni prima – della sua proprietaria una psichiatra famosa. E i segreti che verranno scoperti lasceranno senza parole. Il libro giallo per chi ama la tensione e l’adrenalina.

Offerta Non mentire Un thriller mozzafiato di Freida McFadden

Risplendo non brucio di Ilaria Tuti

Ilaria Tuti è una regina della scrittura che si diletta in storie diverse, ma che sanno lasciare un segno. Il suo nuovo romanzo è Risplendo non brucio pubblicato da Mondadori, una storia che ci riporta durante la Seconda Guerra Mondiale, un momento di profondo dolore, ma anche di incredibile coraggio, come quello che anima i protagonisti di questo libro. Per chi è alla ricerca di storie intense del passato.

Offerta Risplendo non brucio Un romanzo che lascia il segno firmato da Ilaria Tuti

Quanti miracoli di Nicholas Sparks

Storie che toccano il cuore, che lasciano una scia di emozioni potenti e indelebili: sono quelle che portano la firma di Nicholas Sparks che è tornato con un nuovo libro che ci fa riflettere sugli incontri speciali che si fanno lungo il cammino della vita e su ciò che si fa per conoscere sé stessi. Quanti miracoli, pubblicato da Sperling & Kupfer, è un romanzo potente e profondo, in perfetto stile con gli altri di questo autore. La storia per chi è alla ricerca di emozioni.

Offerta Quanti miracoli Tante emozioni con la nuova storia nata dalla penna di Nicholas Sparks

Il dio dei nostri padri di Aldo Cazzullo

Aldo Cazzullo ripercorre la Bibbia, accompagnando i lettori attraverso la sua storia senza dimenticare riferimenti all’attualità e all’esistenza di ogni persona. Lo fa con Il dio dei nostri padri – Il grande romanzo della Bibbia pubblicato da HarperCollins, un libro appassionante che è un vero e proprio viaggio non solo nel tempo, ma nelle radici della nostra cultura. Per chi segue e legge con passione il giornalista vicedirettore del Corriere della Sera.

Offerta Il dio dei nostri padri Un nuivo libro firmato dal giornalista Aldo Cazzullo