Chi è Francesca, la moglie di Mauro Corona

Francesca è la moglie di Mauro Corona, celebre scrittore, alpinista, scultore e opinionista di Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Spirito libero e amante della montagna, Corona ha alle spalle una vita da romanzo. Classe 1950, è nato a Baselga di Pinè, nel carretto che la madre Thia usava per spostarsi da Pinè a Erto, paese nella valle del Vajont. Proprio qui Mauro si trasferisce con tutta la famiglia quando ha solo sei anni. Dopo la nascita del terzogenito, la madre di Corona decide di fuggire dal padre, un uomo violento e alcolizzato.

I bambini vengono quinti lasciati alle cure dei nonni e della zia Tina. Nonostante ciò Corona ricorda di aver vissuto un’infanzia felice nella natura selvaggia, fra le montagne del Friuli. Le sue giornate trascorrono fra i libri lasciati dalla madre e le lezioni del nonno che gli insegna a intagliare il legno. Nel 1963 l’esistenza di Mauro viene segnata da un’immane tragedia: il disastro del Vajont. Una frana si stacca dal Monte Toc, sprofondando nel bacino artificiale del Vajont. L’onda che si solleva spazza via tutti i paesi che si trovano nella Valle causando oltre duemila vittime.

Quell’esperienza verrà poi raccontata da Corona in uno dei suoi romanzi. Mauro e il fratello Felice, sopravvissuti al disastro, vengono mandati nel Collegio Don Bosco di Pordenone. In seguito lo scrittore ricorderà con tristezza quei tre anni trascorsi lontano dalle sue amate montagne. A regalargli di nuovo la felicità è l’incontro con Francesca, che poco dopo diventerà sua moglie. Pochi lo sanno infatti, ma l’alpinista è sposato e ha quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa, Martina.

Qualche tempo fa, ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, Corona aveva parlato del legame con la moglie, ammettendo di averla tradita. “Tradisco mia moglie, sì. Ma la fedeltà è una cosa superata […] Più che amanti fisse le mie sono occasionali – ha confessato l’ospite fisso dello show di Bianca Berlinguer -. Io non sono interessante, non sono bello, ma essendo noto posso ‘prendere’ di più. Sono gli ultimi colpi, me la godo”. Mauro ha poi spiegato che la famiglia sarebbe a conoscenza dei suoi tradimenti. “Non so, credo di sì – ha ammesso -. Due figli lo sanno che tradisco, gli altri si fidano ancora […] Non ho mai conquistato, non corteggio, non regalo i fiori, aspetto la mossa delle donne”.