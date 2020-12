Bianca Berlinguer torna parlare di Franco Di Mare e Mauro Corona

editato in: da

Bianca Berlinguer torna a parlare di Franco Di Mare e dell’esclusione di Mauro Corona da Cartabianca, il programma Rai condotto dalla giornalista. La vicenda risale allo scorso 22 settembre quando lo scrittore, durante una puntata della trasmissione, aveva insultato la conduttrice, definendola una “gallina” e abbandonando il collegamento. Poco dopo Corona si era scusato e la Berlinguer aveva espresso il desiderio di riaverlo in studio, incontrano però la netta opposizione di Franco Di Mare, direttore di Rai Tre.

La giornalista, raggiunta da Striscia la Notizia, ha ricevuto il Tapiro d’Oro e ha spiegato a Valerio Staffelli la situazione. “Questa decisione è stata presa senza il mio consenso – ha detto -: Franco Di Mare ha tirato in ballo l’onore di tutte le donne senza però considerare il mio e alla fine, una questione che avrebbe dovuto gestire una donna, la sottoscritta, è diventata un diverbio tra due uomini. Con Di Mare ci ho parlato solo il giorno dopo l’episodio incriminato e mi ha detto che Corona non avrebbe mai più messo piede in trasmissione, nonostante io non fossi d’accordo. Peccato, perché oltre a me anche tanti nostri telespettatori lo rivorrebbero”.

“Penso sia invidioso – aveva detto qualche giorno fa Mauro Corona, parlando di Franco Di Mare e della vicenda della sua esclusione da Cartabianca -. Ho chiesto scusa alla Berlinguer e lei ha accettato perché è una buona persona. Lui invece con la scusa di eliminarmi e di danneggiare anche lei si è eretto a paladino delle donne offese. Io ne ho offesa solo una, le donne le ho sempre difese e ci sono le prove televisive […] Questa persona qui si spacciava per mio amico…io lo chiamo Frank Di Lago perché il mare è un’entità troppo grande, troppo possente, troppo nobile…che si accontenti di un bel lago”.

Una vicenda, quella dell’addio forzato di Mauro Corona a Cartabianca – che non sembra destinata a finire qui. Bianca Berlinguer infatti è decisa ad avere di nuovo lo scrittore in diretta. Corona infatti faceva parte ormai da diverso tempo della trasmissione e secondo la giornalista è un elemento importante che non andrebbe perso.