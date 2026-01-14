Bianca Berlinguer con gli occhiali a È sempre Cartabianca: l’intervento all’occhio

IPA Bianca Berlinguer

“Vi chiedo scusa da subito, ho dovuto fare un piccolo intervento all’occhio”, così Bianca Berlinguer ha iniziato la puntata del 13 gennaio di È sempre Cartabianca: gli spettatori hanno notato subito un dettaglio diverso dal solito, ovvero la conduttrice con un paio di occhiali da sole, con lenti scure, proprio per non dare fastidio agli occhi per via delle luci dello studio.

Bianca Berlinguer con gli occhiali da sole a È sempre Cartabianca

Tornata in onda dopo la pausa natalizia per condurre È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer si è sottoposta a un’operazione all’occhio nei giorni scorsi. “Niente di grave, ma è troppo presto per sostenere le luci dello studio e userò questi occhiali un po’ più scuri”, ha spiegato subito agli spettatori. Quindi, è una condizione del tutto temporanea che si risolverà nel giro di qualche giorno: la conduttrice non ha in ogni caso fornito ulteriori spiegazioni o dettagli in merito all’operazione in sé.

Per solidarietà, anche Mauro Corona, tra le colonne portanti del programma, si è presentato in collegamento con un paio di occhiali. L’intervento perentorio della Berlinguer è stato immediato: “Cosa hai fatto?”. La replica di Corona: “Li indosso per solidarietà”. Ma la conduttrice si è dimostrata contraria: “Ne facevo a meno di questa sua solidarietà. Entrambi con gli occhiali è un po’ troppo”. Corona li ha poi tolti, ammettendo di non sentirsi in forma smagliante. “Perché non ho voce? Un’ipotesi è che ho giocato tutta la notte. L’altra è che volevo fare il duro e ho beccato la bronchite”.

Cos’è successo nella puntata del 13 gennaio

Nella puntata di È sempre Cartabianca andata in onda il 13 gennaio 2026 si è tornati su un tema quanto mai importante da discutere: quello del fine vita. Tra gli ospiti proprio Diego Dalla Palma, che nei mesi scorsi ha raccontato il suo “piano” per per la morte. Anche Mauro Corona, in collegamento, ha raccontato di avere un piano pronto da anni. “Quando mi vedrò in condizioni non più accettabili deciderò io per me. Ho già tutto il piano pronto, sono anni. Si cerca sempre, brontolando, di migliorare la condizione della vita, ma io vorrei che si migliorasse la condizione della morte“. Bianca Berlinguer, in studio, ha poi precisato che ognuno di noi la pensa diversamente: “C’è chi crede che la vita sia sacra, che appartenga a Dio e non la pensa come te”, replicando a Corona e alla sua critica all’accanimento terapeutico, così come per la gestione del dolore durante la fase terminale.

Con un’intervista al Corriere della Sera, a novembre del 2025, Diego Dalla Palma ha annunciato di aver programmato la sua morte. “Mi aiuterà un medico: mi ha preparato un composto. Sarò da solo, in un luogo del cuore, all’estero. L’ultimo mese è tutto deciso. Prima trascorrerò un momento meraviglioso: mangerò bene, un buon vino. Non mi ubriaco mai, ma so che dopo, per andarsene, ci vuole niente. Ho architettato una situazione non teatrale, non plateale: riservata, tranquilla. Me ne andrò gioiosamente. Quello che mi è stato preparato è velocissimo: due, tre minuti”, aveva raccontato.