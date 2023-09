Lite tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona: l’appello a Pier Silvio Berlusconi

Nuovo battibecco tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona a È sempre Cartabianca. Il programma, che è appena iniziato su Rete4, vede la partecipazione stabile dello scrittore – già volto di Cartabianca su Rai3 – insieme a una serie di ospiti che via via si avvicendano sui cubi trasparenti del grande studio che Mediaset ha allestito per il talk condotto dalla giornalista romana. E, come c’era da aspettarsi, il suo carattere particolare ha già iniziato a condurlo fuori dai binari.

Bianca Berlinguer e Mauro Corona, È sempre Cartabianca parte male

A far scattare la molla sarebbe stato il famigerato tassativo, il minuto di pubblicità al quale Bianca Berlinguer non è ancora abituata. “Faccia presto, perché abbiamo il minuto d’oro”, avvisa la conduttrice, ma Mauro Corona non si lascia intimorire e ribatte: “Bianchina non mi metta più fretta perché altrimenti va male”. Si cerca persino l’aiuto di Paolo Del Debbio: “Non si può transigere perché qui siamo a Mediaset, non siamo più in Rai. Del Debbio, glielo spieghi”, che conferma.

Trascorsi i minuti di pubblicità, si torna in studio con un Mauro Corona sempre più agguerrito che lancia un appello a Pier Silvio Berlusconi, chiamandolo Pietro: “Qui c’era un sacco di gente anziana che ci guardava su Rai3. Adesso, le persone con meno di 400 abitanti non hanno Mediaset. Bisogna fare una patta e aiutare chi non può. I campioni di scacchi facevano una patta tra di loro, ma non erano andati in miseria. Quindi, in qualche modo, tocca ripristinare le reti Mediaset anche lì“.

La bordata a De Luca

Mauro Corona ne ha davvero per tutti. Memore delle dichiarazioni del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in sede di presentazione dei palinsesti, lo scrittore e scalatore si è presentato coperto da una pelle di animale e ha specificato: “Il troglodita capraio afghano saluta il profeta campano, senza rancore ma con grande affetto. Bisogna porgere l’altra guancia, ma deve ricordarsi che ne ho solo due”.

Ricordiamo quanto dichiarato da Vincenzo De Luca in occasione della presentazione dei palinsesti Rai: “Manifesto una doglianza: ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai. Ora, pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano, un cammelliere yemenita, io sto male a immaginare che non avremo più quell’immagine di raffinatezza e di eleganza. A parte questa nota di dolore, credo che siate in condizione di proporre un palinsesto davvero straordinario. Avete tirato questa sòla a Mediaset con Berlinguer. Mi raccomando, cose di qualità”.

La presenza di Mauro Corona in Mediaset era stata data come incerta fino alla conferma da parte della giornalista e conduttrice, che aveva voluto confermare personalmente la sua partecipazione. Il nome scelto per la trasmissione non è stato un caso: ha infatti voluto dare continuità al suo pubblico, che da anni la seguiva fedelmente su Rai3, portando lo stesso programma che per molto tempo ha condotto sul servizio pubblico. Non avrebbe potuto comunque chiamarlo Cartabianca, poiché il titolo è di proprietà di Rai, ma È sempre Cartabianca.