Daniele Novara: “Per educare i figli bisogna imparare a fare un passo indietro. Meno interventi, più autonomia”

123RF Cosa fare quando si entra in conflitto coi propri figli

Daniele Novara, figura di spicco della pedagogia italiana, dopo le prime date di maggio torna a teatro con Non mi somiglia per niente – come rovinare i figli in 10 mosse.

Educare non significa controllare, correggere continuamente o cercare di realizzare attraverso i figli le proprie aspettative. Al contrario, spesso il segreto di una buona educazione sta proprio nella capacità di fare un passo indietro, lasciare spazio e permettere ai bambini e agli adolescenti di trovare la propria strada. È questo il messaggio al centro di Non mi somiglia per niente. Come rovinare i figli in dieci mosse.

Con il suo stile ironico, diretto e ricco di esempi tratti dalla quotidianità, Novara affronta uno dei temi più delicati e universali: il rapporto tra genitori e figli. Una riflessione che, attraverso il linguaggio del teatro e la forza dell’umorismo, mette in discussione alcune convinzioni molto diffuse sull’educazione, invitando gli adulti a semplificare e a evitare interventi eccessivi.

Daniele Novara ci ha parlato del suo spettacolo e ci ha dato alcuni importanti consigli su come rapportarsi coi bambini e con gli adolescenti.

Ufficio stampa - Daniele Novara

Partiamo dal suo spettacolo Non mi somiglia per niente. Come rovinare i figli in dieci mosse. Perché la scelta del teatro per parlare di un argomento come l’educazione e il rapporto tra genitori e figli?

Il teatro è, per antonomasia, il luogo in cui la cultura e la conoscenza incontrano la vita. Non è un luogo accademico come l’università, dove il sapere viene semplicemente trasmesso. In teatro si crea una sorta di osmosi tra lo spettacolo e il pubblico. La conoscenza viene assimilata, interiorizzata e fatta propria attraverso un’esperienza condivisa. Ho scoperto questa dimensione anche grazie ad alcune esperienze di teatro interattivo che avevo realizzato, circa venti o venticinque anni fa, per bambini e ragazzi. Erano iniziative che avevano funzionato molto bene, ma che si erano interrotte con la crisi economica del 2008-2009, quando i Comuni avevano cominciato ad avere difficoltà a reperire le risorse necessarie. Negli ultimi anni, grazie anche al successo dei miei libri, mi è capitato sempre più spesso di essere invitato nei teatri. Ho riscoperto così quanto questo ambiente sia particolare, ricco di energie positive e di una dimensione umana che favorisce l’incontro. Ho capito che poteva essere il luogo ideale per coniugare le mie conoscenze scientifiche con una comunicazione più leggera e immediata.

Nel suo spettacolo c’è infatti molto spazio per l’ironia e la comicità. Quanto è importante riuscire a far sorridere mentre si affrontano temi educativi anche complessi?

È fondamentale. Ho riscoperto una mia predisposizione naturale per la comicità e l’umorismo, che del resto è presente anche nei miei libri. Lavorando con i genitori e con gli insegnanti si incontrano moltissime situazioni che possono essere decisamente comiche. Mi piace ricordare la lezione di Pirandello, che nel suo famoso saggio sull’umorismo mette in relazione la comicità con la tragedia. Attraverso l’umorismo si possono far comprendere cose che, se presentate in maniera esclusivamente seria e didascalica, rischiano di non arrivare al pubblico. Una risata può aprire una porta, permettere alle persone di riconoscersi in una situazione e cogliere aspetti della propria quotidianità che magari non avevano mai considerato. Nel mio caso, attraverso lo spettacolo, cerco proprio di utilizzare il sorriso e la risata per trasmettere concetti educativi importanti.

Il titolo Non mi somiglia per niente è particolarmente significativo. Sembra quasi mettere in discussione il desiderio dei genitori di ritrovare nei figli una parte di sé. È così?

Sì, il titolo ironizza proprio sulla proiezione che il genitore tende a fare sul figlio. È come se dicesse: «Vorrei che mi somigliasse, ma non mi somiglia per niente!». Il problema è che questo tentativo di creare una somiglianza, di vedere nei figli una sorta di rispecchiamento di se stessi, non ha una vera motivazione educativa e soprattutto non porta da nessuna parte. Anzi, rischia di creare problemi. I figli non sono chiamati a riprodurre le aspettative dei genitori, né a continuare necessariamente le loro scelte, i loro percorsi o le loro tradizioni. Devono poter costruire la propria identità. Il titolo contiene quindi una provocazione nei confronti di una certa idea di genitorialità orientata alla perfezione, in cui gli adulti cercano continuamente di intervenire, correggere e indirizzare. Forse sarebbe molto meglio imparare a fare il minimo indispensabile.

Nel suo spettacolo lei sembra suggerire un’idea educativa controcorrente: togliere anziché aggiungere. Che cosa significa concretamente?

Il tema centrale dello spettacolo è proprio questo: togliere. Attraverso i dieci quadri cerco di comunicare ai genitori che dovrebbero ridurre gli eccessi di presenza, di emotività e di pretese nei confronti dei figli. I bambini e i ragazzi hanno bisogno di genitori sufficientemente asciutti, capaci di organizzarsi e di non esondare continuamente in parole, spiegazioni, raccomandazioni e interventi. Bisogna fare quel tanto che basta, senza trasformare ogni situazione in un problema da affrontare o in un’occasione per impartire una lezione. Spesso ci complichiamo inutilmente la vita. Il mio invito è a essere più semplici, più essenziali, a non arrovellarsi su aspetti ridondanti. La ridondanza guasta. Non è necessario intervenire sempre e su tutto: a volte lasciare spazio ai figli è la scelta educativa migliore.

Uno degli aspetti più delicati del rapporto tra genitori e figli riguarda la conflittualità. Come si può imparare a gestirla senza trasformare ogni contrasto in uno scontro?

È un tema che attraversa tutto lo spettacolo, anche se viene affrontato in filigrana. In realtà, il conflitto fa parte del percorso di crescita. I figli vogliono rompere il guscio familiare e andare per la propria strada. È un processo naturale e necessario. Pensiamo, per esempio, a un ragazzo che nasce in una famiglia di avvocati: non è detto che desideri diventare avvocato a sua volta, magari anche per la quarta generazione consecutiva. I genitori devono riuscire ad accettare che i figli possano avere aspirazioni, desideri e inclinazioni differenti dalle loro.

Il punto è proprio questo: non bisogna vivere ogni divergenza come un fallimento educativo o come un attacco personale. La crescita comporta una progressiva separazione, e gli adulti devono imparare ad accompagnarla senza ostacolarla.

Se dovesse individuare il rischio educativo più grande del nostro tempo, quale indicherebbe?

Direi la tendenza a prendere troppo alla lettera quello che dicono i figli. Oggi i genitori sono immersi in un’enorme quantità di informazioni, soprattutto attraverso i social network, che molto spesso sono sbagliate o quantomeno poco attendibili. La cultura dei like condiziona profondamente la comunicazione. Sui social è difficile che uno specialista possa esprimere liberamente indicazioni corrette, soprattutto quando queste non sono popolari o non incontrano il favore del pubblico. Anche io, pur avendo una comunità di circa 150mila follower, mi trovo a fare i conti con queste dinamiche. Il mio social media manager cerca, per esempio, di evitare alcuni argomenti particolarmente delicati, come l’allattamento al seno prolungato oltre i due anni o il bambino che dorme nel lettone dopo i tre anni. Sono temi che possono risultare antipatici, ma sui quali esistono considerazioni educative importanti. Il problema è che la comunicazione social tende a privilegiare ciò che piace e raccoglie consenso, non necessariamente ciò che è corretto. Di conseguenza, i genitori rischiano di perdere di vista le indicazioni davvero utili e di lasciarsi condizionare da informazioni superficiali.

Quando dice che i genitori prendono troppo alla lettera le parole dei figli, a che cosa si riferisce esattamente?

Pensiamo a un adolescente che dice ai genitori: «Siete la famiglia peggiore che potesse capitarmi sulla faccia della Terra». Molti adulti si mettono immediatamente a interrogarsi, cercano di capire che cosa abbiano sbagliato, si chiedono perché il figlio abbia pronunciato una frase così dura. Ma quella è semplicemente un’espressione tipica dell’adolescenza, una protesta che i ragazzi utilizzano per manifestare il loro bisogno di prendere le distanze. Non bisogna interpretare ogni frase come una dichiarazione definitiva o come il segnale di un problema profondo.

Lo stesso accade con i bambini più piccoli. Immaginiamo che un bambino di cinque anni abbia appena mangiato una merendina e che la mamma gli chieda dove sia finita. Lui risponde: «Non lo so». Il genitore potrebbe accusarlo di mentire, magari insistendo sul fatto di non voler crescere un bambino bugiardo. Ma a cinque anni il bambino vive ancora una dimensione di pensiero magico. Non siamo necessariamente di fronte a una bugia intenzionale, cioè alla volontà consapevole di falsificare la realtà. Il suo modo di ragionare è ancora diverso da quello di un adulto. I genitori devono quindi imparare a conoscere le diverse fasi dello sviluppo e a interpretare i comportamenti dei figli in relazione alla loro età.

Quindi uno degli errori più frequenti è proprio quello di non riuscire a riconoscere la reale età evolutiva dei propri figli?

Esattamente. Molto spesso i genitori considerano i bambini più grandi di quanto siano realmente durante l’infanzia e, al contrario, continuano a considerarli piccoli quando sono ormai adolescenti. Mi capita spesso, nel mio lavoro, di dover richiamare l’attenzione dei genitori che parlano del proprio figlio di diciassette anni definendolo ancora «il mio bambino». A quel punto devo ricordare loro che a diciassette anni non si è più bambini. È una situazione molto comune: si crea una sorta di dissociazione tra i processi educativi dei genitori e l’età effettiva dei figli. Le due dimensioni non sempre procedono insieme e da questa mancata corrispondenza possono nascere molti problemi. Riconoscere che un figlio sta crescendo significa anche modificare il proprio modo di relazionarsi con lui, accettando che abbia esigenze, pensieri e desideri differenti rispetto a quando era piccolo.

In definitiva, qual è il messaggio che vorrebbe lasciare ai genitori che verranno a vedere il suo spettacolo?

Vorrei che uscissero dal teatro con la consapevolezza che educare non significa fare sempre di più. Spesso significa, al contrario, imparare a ridurre gli interventi, le aspettative e le complicazioni inutili. I figli hanno bisogno di adulti capaci di accompagnarli senza invadere continuamente il loro spazio. Non dobbiamo cercare di renderli simili a noi o di proteggerli da qualsiasi difficoltà. Dobbiamo permettere loro di crescere, di sperimentare e di trovare la propria strada. E se attraverso una risata riusciremo a far comprendere tutto questo, allora lo spettacolo avrà raggiunto il suo obiettivo.

Non mi somiglia per niente – come rovinare i figli in 10 mosse è in scena il 14 novembre a Bergamo (Teatro Colognola), a Verona il 13 dicembre (Teatro Nuovo), il 5 febbraio ad Ancona (Teatro Sperimentale), per poi raggiungere Milano l’11 febbraio (Teatro Fontana), Roma il 26 febbraio (Teatro Ghione), il 12 marzo Padova (Teatro Ai Colli) e gran finale a Bologna l’8 maggio presso il Teatro Duse.