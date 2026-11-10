Orietta Berti: “Non ho nostalgia del passato, amo le novità. E a Natale la famiglia resta la mia priorità”

Getty Images Orietta Berti

Un nuovo singolo, Maledetto settembre, un libro, Natale flambé, un inedito ruolo da giornalista in tv per Fabio Fazio, e un cofanetto in uscita per celebrare oltre 60 anni di carriera, Orietta Berti non si ferma mai ed è un vulcano di energia, come ci ha raccontato anche Nina Zilli con cui canta nell’ultimo brano pubblicato.

Orietta Berti continua a sorprendere, attraversando generazioni e linguaggi con la curiosità e l’entusiasmo di sempre. A noi ha raccontato di tutti i progetti in cui è coinvolta, della sua famiglia, delle sue nipotine e dei loro amici che adorano sentirla cantare.

Maledetto settembre, ci parli del tuo ultimo singolo con Nina Zilli e Danti?

Mi piace molto questa canzone e anch’io, quando la eseguo, mi diverto tantissimo. È nata in studio. Io lavoro con Danti da più di tre anni, anche se lo conoscevo già dal 2021, quando avevamo realizzato un progetto insieme con Rovazzi per il Festival di Sanremo. Mi piace molto questa canzone e anch’io, quando la eseguo, mi diverto tantissimo. È nata in studio. Devi sapere che, quando preparo dei featuring, faccio sempre ascoltare ai colleghi quattro o cinque brani del mio repertorio. Sto lavorando a un cofanetto per celebrare i miei oltre sessant’anni di carriera, che uscirà il prossimo anno, e in questi ultimi tempi ho coinvolto diversi artisti. È successo con Una Vespa in due, Cabaret, Chi ama chiama e anche con il brano realizzato quest’estate Quadri Cuori Picche Fiori. Ogni volta proponevo alcune canzoni del mio repertorio, ma i colleghi finivano sempre per scriverne altre. Questa, invece, sembrava non volerla scegliere nessuno e a un certo punto mi sono chiesta: «Ma perché non la vuole nessuno? Forse è per il titolo?». Eppure, secondo me, è bellissima! Poi, qualche mese fa, Nina Zilli si trovava casualmente in studio e le ho detto: «Ti faccio ascoltare un pezzo che ha fatto tuo marito. Se ti piace, potremmo cantarlo insieme». Lei mi ha risposto che era bellissimo e che lo avrebbe cantato molto volentieri. Così lo abbiamo registrato quello stesso giorno. E poi ci siamo dette: «Perché non coinvolgiamo anche Danti?». Da lì è nato anche il video. Abbiamo parlato con il regista e abbiamo ideato insieme una storia molto carina. È così che ha preso forma Maledetto settembre con Nina Zilli e Danti.

Ufficio stampa - Maledetto Settembre

Tra l’altro, nella copertina tu e Nina sembrate un po’ Thelma e Louise: due donne pronte a partire per un’avventura!

Non ci avevo mai pensato. Sì, è un’immagine molto movimentata e spensierata. Nel video partiamo con Danti seduto in poltrona sul tetto, poi ci sono diverse situazioni: andiamo in aereo, Nina è sul set con il suo compagno, ci ritroviamo anche su una spiaggia a bere un gin tonic. Insomma, ci siamo divertiti molto. Poi, però, arriva settembre e si torna alla realtà: il lavoro, la scuola, i problemi quotidiani, ma anche le nuove idee e i progetti da realizzare. Nel mondo dello spettacolo è sempre così: ogni esperienza rappresenta un esame. Ogni disco che fai, ogni video che realizzi, ti mette nuovamente alla prova, sei sempre sotto esame. Non puoi mai dare nulla per scontato nel nostro lavoro.

A proposito di nuove esperienze, in questa stagione televisiva ti vediamo anche da Fabio Fazio, a Che tempo che fa, con un ruolo piuttosto particolare, quello della giornalista. Ce ne parli?

Sì, devo leggere le notizie locali in Mara [Maionchi ndr] e Orietta News e poi faremo Mara e Orietta Motori. Poi c’è il tavolo classico, dove ciascuno dei partecipanti ha sempre qualcosa da raccontare o un’opinione da esprimere. È un’esperienza divertente, anche se naturalmente richiede attenzione e preparazione.

È la prima volta che ricopri un ruolo da giornalista?

Sì, assolutamente. Quando arrivo in studio, spesso con un po’ di anticipo, Fabio mi chiede della mia famiglia, di quello che ho fatto, del mio lavoro. Io gli racconto sempre qualche aneddoto, qualche episodio curioso che mi è capitato. Forse, proprio ascoltando questi racconti, gli è venuta l’idea di affidarmi anche una parte giornalistica. Quando ci siamo salutati a maggio, mi aveva anticipato che quest’anno avremmo avuto una nuova organizzazione: l’idea era quella di realizzare due puntate distinte, una dedicata a Che tempo che fa e una al Tavolo, in serate diverse. In questo modo non finiremo più alle due di notte e sarà tutto un po’ meno pesante, considerando che la mattina bisogna comunque andare a lavorare. Mi sembra una soluzione giusta, che funziona, e sono contenta di questa nuova opportunità.

La trasmissione sta andando molto bene anche dal punto di vista degli ascolti. Secondo te, qual è il segreto del suo successo?

Credo che le persone abbiano anche bisogno di distrarsi e di sorridere un po’. Ci sono tante questioni serie che occupano le nostre giornate, quindi è importante trovare spazio anche per l’ironia e per momenti più leggeri. Penso che il pubblico abbia bisogno proprio di questo equilibrio.

E in famiglia come hanno accolto questo tuo nuovo ruolo televisivo? Sono tutti contenti?Sì, sono contenti, diciamo così [ride ndr]. Mio marito Osvaldo, però, ogni tanto brontola e si lamenta: «Dici sempre che faccio questo e faccio quello, e io gli rispondo: «Perché è vero che fai così». Lo coinvolgo spesso nei miei racconti e finisco per citarlo continuamente.

Quindi si lamenta perché lo nomini troppo?

Esattamente! Si lamenta, sì [ride ndr]..

Musica, televisione e anche un libro nuovo: ce lo racconti?

Si intitola Natale flambé e racconta, naturalmente a modo mio e con il mio solito tono ironico, tutte quelle tradizioni che purtroppo non esistono più. Sono cambiate tantissime cose in diversi ambiti: nel lavoro, nelle comodità, nell’alimentazione, nella famiglia e soprattutto nel mondo dello spettacolo. Oggi è tutto diverso rispetto a quando ho cominciato. Anche l’arrivo dell’intelligenza artificiale ha trasformato profondamente il nostro modo di lavorare. Nonostante questo, non sono una persona nostalgica. Mi piace ricordare il passato perché mi fa tornare alla mente le persone che ho amato e le esperienze che ho vissuto, ma guardo al futuro con grande ottimismo. Mi piace scoprire cose nuove, mi entusiasmano le sorprese e sono sempre curiosa di capire che cosa succederà. Non sono una persona che vuole rimanere ferma a difendere quello che è stato.

Forse è proprio questa tua capacità di non dimenticare il passato ma di essere proiettata verso il futuro che ti fa amare da un pubblico di tutte le età. I giovani ad esempio ti adorano.

È vero, ed è una delle soddisfazioni più belle. Proprio qualche giorno fa, mentre ero a Roma per registrare alcune cose, un regista mi ha raccontato che suo figlio, che ha dodici anni, quando ha saputo che mi avrebbe incontrata gli ha chiesto: «Davvero papà? Perché non mi porti con te? Voglio conoscerla di persona!». Lui stesso era sorpreso che suo figlio mi conoscesse così bene. Ma in realtà ho tantissimi bambini e ragazzi che mi seguono. Anche le mie nipotine mi regalano momenti bellissimi. Una ha sedici anni, l’altra quattro anni e mezzo e va ancora all’asilo. Abbiamo organizzato una festa nel giardino di casa, approfittando del bel tempo, e hanno invitato tutti i loro compagni di scuola perché volevano conoscermi. Ricordo un bambino che è arrivato accompagnato dalla nonna e le ha chiesto: «Nonna, ma perché non canti anche tu come fa la nonna dell’Olivia?». Sono episodi meravigliosi. Queste sono le cose che danno davvero soddisfazione. I bambini sono spontanei, ti fanno ridere e ti regalano emozioni autentiche.

Oltre al libro e al grande progetto discografico per celebrare i tuoi oltre sessant’anni di carriera, a cosa stai lavorando in questo momento?

Per adesso sono concentrata soprattutto sul disco. Tra circa quattro mesi realizzeremo un altro video con un nuovo featuring. Ormai stiamo lavorando in questo modo: presentiamo periodicamente una canzone insieme a un artista e la accompagniamo con un video. Alla fine raccoglieremo tutti questi brani nel cofanetto, che conterrà le canzoni che abbiamo già presentato e quelle che non sono ancora uscite. Vorrei proporre una quindicina di brani attraverso i video e arrivare complessivamente a una ventina di canzoni, con la possibilità di inserire anche cinque inediti. Naturalmente dobbiamo preparare tutto con calma, perché ogni brano richiede tempo per essere lavorato e realizzato. Bisogna anche coordinarsi con gli altri artisti, che sono sempre molto impegnati con i loro tour e i rispettivi progetti discografici.

Prima hai accennato all’intelligenza artificiale. Quest’estate hai pubblicato un singolo, Quadri, Cuori, Picche, Fiori, che ti ha vista protagonista di un esperimento davvero particolare. Ci racconti di più?

Sono stata l’unica in Italia, e forse anche in Europa, a realizzare questo progetto con l’AI. Si chiama IAEM, nome che abbiamo dato alla mia versione creata con l’intelligenza artificiale. È venuta bellissima, molto sensuale, e ormai è diventata quasi una mia amica. Penso che la utilizzerò ancora in qualche video, perché mi piace molto questa possibilità di sperimentare.

Beh, almeno hai trovato un’amica che non si arrabbia mai.

Esatto! È meglio di così? Non dà problemi, non si arrabbia mai. È davvero una bella compagnia!

Visto che abbiamo parlato di tradizioni e ci stiamo avvicinando al Natale, vorrei concludere chiedendoti proprio della tua famiglia. Qual è la tradizione natalizia a cui non rinunceresti mai?

Sicuramente la cena della Vigilia. È sempre stata una tradizione importantissima per noi e continuiamo a rispettarla ancora oggi. Mio figlio Otis, che si è sposato quest’anno, il 21, viene qui con la sua famiglia per trascorrere la Vigilia insieme a noi e a Omar, l’altro mio figlio. Stiamo tutti insieme a cena, poi il giorno di Natale lui raggiunge la famiglia della moglie a Brescia. Noi rimaniamo a casa con Omar e mio marito. Naturalmente non c’è più la grande tavolata di una volta, perché nel tempo tante persone sono andate via, ma la tradizione della Vigilia è rimasta intatta. Non ho mai lavorato la sera del 24 dicembre. Sono sempre riuscita a trascorrerla con la mia famiglia, anche quando questo comportava qualche sacrificio. Mi è capitato, per esempio, di dover partecipare a trasmissioni come Canzonissima a Roma, che terminavano il 6 gennaio. In quei casi io e mio marito prendevamo la macchina, tornavamo a casa per la cena della Vigilia e poi ripartivamo per Roma, perché il giorno di Santo Stefano c’erano già le prove. Era faticoso, ma per noi era importante esserci.

Hai fatto tanti sacrifici per la tua carriera, ma hai sempre cercato di mantenere un legame fortissimo con la famiglia. Anche professionalmente hai condiviso il tuo percorso con le persone che ami.

Sì, quando era possibile ho sempre cercato di viaggiare con la mia famiglia. All’inizio c’era mio marito Osvaldo, che mi è stato accanto per oltre quarant’anni. Poi, a un certo punto, si è stancato di seguirmi continuamente e ha preferito occuparsi delle cose da casa. Successivamente è stato mio figlio più giovane, Otis, ad accompagnarmi per circa dieci anni. Poi anche lui ha costruito la sua famiglia e mi ha detto: «Mamma, voglio vedere crescere le mie figlie». E naturalmente ho capito la sua scelta. Adesso c’è Omar che continua a stare con me e ad accompagnarmi nel mio lavoro. È bello avere accanto le persone della propria famiglia, ognuno con i suoi tempi e le sue esigenze.