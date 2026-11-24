Ufficio stampa - Mary G. Baccaglini Mary G. Baccaglini

In un’epoca in cui le relazioni sembrano sempre più fluide, veloci e spesso consumate dalla paura di impegnarsi, costruire un amore sano può apparire una vera sfida. Tra aspettative irrealistiche, slogan diffusi sui social network e ferite del passato, non è sempre facile distinguere ciò che desideriamo davvero da ciò che ci fa stare bene. Ne abbiamo parlato con Mary G. Baccaglini, love coach e pioniera in Italia nello sviluppo di protocolli dedicati all’amore sano.

Attraverso il suo lavoro accompagna uomini e donne in un percorso di consapevolezza, aiutandoli a sviluppare quelle abilità emotive e relazionali indispensabili per costruire rapporti equilibrati. Dalla cosiddetta break up season all’educazione sentimentale, passando per le nuove dinamiche femminili e i segnali delle relazioni tossiche, ecco la sua visione delle relazioni.

Partiamo dalla cosiddetta break up season. Che cosa significa e perché si parla di un aumento delle separazioni in determinati periodi dell’anno?

La break up season indica quei periodi dell’anno in cui si registra un aumento delle rotture e delle separazioni di coppia. Solitamente si parla dell’autunno e, in parte, del mese di gennaio, anche se, per quella che è la mia esperienza, i picchi più significativi si verificano verso l’estate. In questa stagione, infatti, si avverte maggiormente il bisogno di libertà e di non sentirsi legati a qualcuno.

Devo dire, però, che osservo anche un fenomeno diverso: in autunno noto spesso un desiderio più forte di stare insieme. L’avvicinarsi del Natale e delle festività favorisce le connessioni, mentre sembra quasi che il periodo dedicato alla libertà sia ormai alle spalle. Naturalmente, questa è una tendenza che riscontro nel mio lavoro, ma credo che sia interessante interrogarsi anche su quanto sia sano incasellare le relazioni in determinate stagioni.

Quindi queste etichette rischiano di diventare una giustificazione per i nostri comportamenti?

Assolutamente sì. Tutte queste definizioni, come la break up season, possono essere dannose perché ci permettono di giustificare comportamenti che, con una maggiore maturità emotiva e una reale predisposizione a costruire relazioni sane, probabilmente non metteremmo in atto.

Perché dovrei decidere di non avere una relazione a giugno e lasciarmi a ottobre perché è arrivato l’autunno? Non ha molto senso. Spesso utilizziamo queste etichette per sottrarci alla responsabilità delle nostre decisioni: se lo fanno tutti, allora posso farlo anch’io. Ma questo è esattamente il contrario di ciò che serve per costruire un rapporto equilibrato.

Quali sono, allora, gli ingredienti fondamentali per costruire una relazione sana?

La prima cosa è l’intenzione. Nessuna relazione sana nasce senza un’intenzione precisa: bisogna voler costruire qualcosa che faccia crescere entrambe le persone e che permetta di creare un noi, senza perdere di vista l’io. Oggi viviamo in una società in cui prevale molto l’individualità, ma una relazione comprende tre protagonisti: io, tu e la relazione stessa. Non possiamo pensare soltanto ai nostri bisogni, dobbiamo imparare a costruire una realtà condivisa. Il secondo elemento è il progetto. Una coppia deve avere un progetto comune, che può essere più breve o più lungo, ma deve rappresentare qualcosa che entrambi desiderano realizzare. Non si tratta semplicemente di restare insieme il più a lungo possibile: la qualità di una storia d’amore conta molto più della sua durata.

Un altro aspetto fondamentale è la comunicazione. E poi dobbiamo accettare che non troveremo mai un partner perfetto al cento per cento. Possiamo però incontrare una persona capace di darci ciò che noi stessi siamo in grado di offrire all’interno di una relazione. Sarebbe già un grandissimo successo, soprattutto in un’epoca in cui le aspettative sono altissime, ma spesso non siamo altrettanto capaci di dare ciò che chiediamo.

In tutto questo abbiamo parlato molto di relazioni, ma forse ancora poco di amore. Qual è la tua definizione di amore sano?

Ho avuto la fortuna di essere stata la prima a creare in Italia dei protocolli sull’amore sano. Essere pionieri significa anche commettere errori, sperimentare e imparare, ma permette di contribuire alla costruzione di un metodo.

Per me l’amore sano è un equilibrio tra la mente e la parte emotiva, che romanticamente chiamiamo cuore. Nel cuore ci sono i sentimenti, l’attrazione fisica, la chimica e gli ormoni. Non abbiamo bisogno di un esperto per innamorarci: siamo perfettamente capaci di farlo da soli.

Il mio lavoro riguarda soprattutto la mente, ovvero tutto ciò che ha a che fare con la crescita personale, l’autostima, la capacità di comunicare, l’individuazione dei propri valori e la coerenza con essi. La mente ci aiuta a capire quale progetto relazionale desideriamo, quali compromessi siamo disposti ad accettare e come costruire un rapporto equilibrato.

I sentimenti sono fondamentali, ma rappresentano una parte sulla quale non intervengo direttamente. Mi occupo delle abilità che dobbiamo sviluppare per vivere l’amore in modo sano.

Lavorare sulla mente può influenzare anche il cuore e il modo in cui ci innamoriamo?

Certamente. È una delle cose che osservo più spesso. Quando una persona lavora bene sulla propria parte mentale, sviluppando abilità umane, educazione sentimentale e capacità relazionali, cambiano anche i suoi sentimenti.

Non parlo di semplici tecniche di mindset o di programmazione neuroscientifica, ma di competenze concrete. Quando impariamo a conoscerci e a riconoscere ciò che desideriamo davvero, cambiano anche i nostri gusti, le persone che ci attraggono e quelle che scegliamo di accogliere nella nostra vita. Anche se non intervengo direttamente sui sentimenti delle persone (perché sarebbe impossibile), aiutandole a entrare più in connessione con se stesse, dando loro strumenti per migliorare la loro autostima e facendole mettere il focus su ciò che desiderano, inevitabilmente il loro modo di cercare un partner e di provare dei sentimenti, cambia.

Ufficio stampa - Mary G. Baccaglini

Chi sono le persone che si rivolgono a te e quali sono le loro principali esigenze?

Sono soprattutto donne, ma anche uomini. Rispetto a quando ho iniziato questa professione, circa dieci anni fa, è cambiata molto l’età media delle persone che partecipano ai miei corsi. All’inizio incontravo soprattutto venticinquenni e trentenni, mentre oggi il mio pubblico di riferimento si colloca prevalentemente tra i 45 e i 50 anni. Ci sono persone single da molto tempo, che desiderano capire come concedersi un’ultima possibilità e imparare a costruire una relazione, magari perché non hanno mai vissuto un amore davvero sano.

Altre hanno sofferto molto per amore e vorrebbero imparare a vivere i sentimenti in maniera più consapevole, senza lasciarsi distruggere dalle relazioni. Ci sono poi persone che arrivano da separazioni o divorzi e che, magari dopo aver già intrapreso un percorso di psicoterapia, desiderano lavorare su obiettivi specifici, come migliorare la comunicazione.

Infine, ci sono persone che stanno perdendo fiducia nell’amore e che, prima di gettare definitivamente la spugna, vogliono capire se anche loro abbiano avuto una responsabilità nelle storie precedenti.

Esistono errori ricorrenti che impediscono di trovare l’amore sano o di costruire una relazione duratura?

Più che di errori parlerei di comportamenti umani legati alle paure e ai bisogni. Oggi siamo continuamente esposti ai social network, che ci propongono frasi e slogan sull’amore estremamente semplicistici. Quando una persona sta soffrendo, può finire per aggrapparsi a queste affermazioni e trasformarle in veri e propri mantra.

Sentiamo dire che non abbiamo bisogno di nessuno, che siamo la nostra metà, che gli uomini non sono emotivamente disponibili o che sono tutti narcisisti. Ma l’essere umano non è mai così semplice e ridurre le relazioni a queste formule rischia di fare molti danni.

Le difficoltà nascono spesso da paure che non abbiamo elaborato, da bisogni che non sappiamo riconoscere e da esperienze passate che continuano a condizionare il presente. Magari abbiamo sofferto molto e abbiamo paura di tornare a essere quelle persone. Così finiamo per sabotare anche le relazioni nuove. La paura, in amore, può essere estremamente distruttiva. Per questo collaboro anche con psicoterapeuti che si occupano della gestione delle emozioni e degli aspetti più profondi della sofferenza relazionale.

Quanto è importante l’educazione sentimentale? Si parla spesso della necessità di introdurla nelle scuole, ma siamo davvero pronti ad affrontare questo tema?

È fondamentale, ma credo che il lavoro debba iniziare innanzitutto in famiglia. Te lo dico anche da mamma di un bambino di dieci anni: gli adulti stessi, spesso, non hanno ricevuto un’educazione sentimentale adeguata. Educare ai sentimenti significa imparare a capire che cosa vogliamo, che cosa possiamo costruire insieme a un’altra persona, quali sono i nostri limiti e i nostri confini. Significa sapere che cosa ci fa stare bene, imparare a rispettare noi stessi e a farci rispettare, ma anche riconoscere e rispettare l’altro. Dobbiamo conoscere i nostri valori e chiederci che cosa sia davvero importante per noi all’interno di una relazione. Naturalmente, c’è anche tutto il tema del consenso, che è fondamentale, ma l’educazione sentimentale è molto più ampia. Riguarda la consapevolezza di chi siamo e del ruolo che vogliamo avere all’interno di una relazione.

Negli ultimi anni è cambiato anche il ruolo della donna all’interno della coppia? È ancora presente una certa subordinazione rispetto all’uomo?

Oggi incontro principalmente due tipologie di donne. Da una parte ci sono quelle che hanno ancora un modello più tradizionale e subordinato, con un’autostima molto bassa e un valore personale che dipende dal riconoscimento maschile. Sono donne che si sentono importanti soltanto quando un uomo le ama, le cerca e presta loro attenzione. Spesso sviluppano forme di dipendenza affettiva e fanno ruotare tutta la propria vita intorno al partner.

Sono donne che, quando si fidanzano, rischiano di mettere da parte le amicizie, gli interessi e tutto ciò che avevano costruito. Devo dire che in passato sono stata anch’io una donna di questo tipo, quindi conosco bene questa dinamica. Negli ultimi anni, però, sto osservando un fenomeno completamente diverso. Ci sono donne che in passato hanno vissuto relazioni di dipendenza e subordinazione emotiva e che hanno deciso di ribellarsi alla sofferenza. Hanno costruito un’identità forte, indipendente da un uomo, spesso hanno carriere brillanti, successo lavorativo e sociale e, in molti casi, crescono anche i figli da sole. Il problema è che alcune di loro non riescono più a immaginare una relazione sentimentale. Ci sono donne che la desiderano e arrivano ai miei corsi, mentre altre, anche molto giovani, tra i 35 e i 40 anni, affermano tranquillamente di poter fare a meno degli uomini.

Essere single è quindi preferibile a una relazione tossica?

Credo che sia meglio essere single piuttosto che vivere una relazione tossica. Su questo non ho dubbi. Ma non penso che tra una relazione sana e la condizione di single sia necessariamente meglio essere single. Il problema di alcune donne è che mettono sulla bilancia una relazione passata che le ha distrutte e la loro attuale vita da single, nella quale stanno bene. È evidente che, in questo confronto, vincerà sempre la seconda possibilità.

Ma esiste una terza alternativa: una relazione sana. Il punto è che magari non l’hanno mai sperimentata e non sono ancora riuscite a costruirla, quindi finisce per sembrare quasi una chimera.

La sfida è proprio far capire che questa possibilità esiste e che, se lo desiderano, possono scegliere di viverla senza rinunciare alla propria identità e all’indipendenza conquistata.

Quali sono i segnali che dovrebbero metterci in allarme quando siamo all’interno di una relazione disfunzionale?

Il primo passo è imparare ad ascoltare noi stessi. Un segnale importante si manifesta quando iniziamo a dubitare pesantemente di ciò che abbiamo detto, fatto o percepito. Non parlo del normale riconoscimento dei propri errori, che è sano e necessario, ma di situazioni in cui il partner ci porta a mettere in discussione la nostra stessa realtà. Per esempio, quando durante una discussione ci sentiamo dire che ci siamo inventati qualcosa, che un episodio non è mai accaduto o che abbiamo visto male ciò che è successo. Questa dinamica si chiama gaslighting ed è una forma di manipolazione molto comune. Un altro campanello d’allarme è il senso di colpa costante: quando una persona ci fa sentire continuamente sbagliati per ciò che siamo, diciamo o facciamo.

Poi c’è l’isolamento. Può capitare di ritrovarsi, a un certo punto, senza più amici e senza una rete di relazioni, perché progressivamente ci siamo allontanati da tutti e la nostra vita ruota soltanto intorno al partner.

Ci sono anche segnali meno evidenti, che spesso tendiamo a sottovalutare?Sì, e sono molto importanti. Per esempio, quando ci rendiamo conto che trascorriamo più tempo a stare male che a essere felici. Se una relazione ci fa soffrire continuamente, dobbiamo fermarci e chiederci che cosa stia succedendo. Un’altra situazione che incontro spesso è quella delle persone che si innamorano del potenziale del partner, non di ciò che è realmente. Si innamorano di quello che potrebbe diventare e trascorrono la relazione aspettando che cambi. Ma l’altra persona ha il diritto di essere se stessa. Pretendere continuamente che diventi qualcuno di diverso è dannoso per entrambi. Infine, bisogna prestare attenzione a quando accettiamo regole morali che non condividiamo pur di non perdere la relazione. Mi capita di incontrare persone che, per paura di essere lasciate, accettano modelli relazionali, anche non monogami, che non corrispondono ai propri valori e ai propri desideri. Una relazione sana non dovrebbe mai richiedere di tradire continuamente se stessi per mantenere accanto qualcuno.

Come si diventa love coach? È una professione che in Italia ha un percorso di formazione riconosciuto?

Purtroppo, in Italia non esiste ancora un percorso specifico e strutturato per diventare love coach. Esistono i percorsi di coaching, ma manca una formazione dedicata a questa particolare professione. Io ho creato la prima scuola in Italia di love coaching certificata, con 50 crediti ECM, proprio per offrire a chi desidera intraprendere questa strada la possibilità di imparare i miei protocolli e acquisire competenze specifiche.

Nel mio percorso personale ho conseguito un diploma da coach e successivamente ho frequentato un master in Problem Solving Strategico e Coaching Strategico presso la scuola di Giorgio Nardone. È stata una formazione che mi ha fornito basi molto pratiche, fondamentali per sviluppare il mio metodo. Credo che ci sia ancora molto da fare in questo settore, ma è importante iniziare a dare alla professione una struttura e una preparazione adeguate.

Che cosa diresti a chi oggi ha smesso di credere nell’amore?

Direi di non confondere le esperienze negative del passato con tutte le possibilità che la vita può ancora offrire. Se abbiamo vissuto relazioni dolorose, è comprensibile volerci proteggere e scegliere di stare da soli. Ma dobbiamo anche concederci la possibilità di scoprire che esiste un modo diverso di stare insieme.

L’amore sano non è qualcosa che accade semplicemente per fortuna o per caso. È una costruzione che richiede consapevolezza, intenzione, capacità di comunicare e rispetto reciproco. E soprattutto richiede di non perdere mai di vista noi stessi, senza dimenticare che, quando scegliamo di amare, stiamo costruendo qualcosa che appartiene a entrambi.