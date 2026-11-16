Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le iniziative per il 25 novembre 2026

Il 25 novembre 2026 l'Italia si mobilita contro la violenza sulle donne: eventi, mostre, spettacoli e consulti gratuiti da Milano a Roma e in molte altre città

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IPA Giornata contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre non è soltanto una data da segnare sul calendario, ma un’occasione per riflettere, sensibilizzare e, soprattutto, agire. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2026, l’Italia si mobilita con un calendario ricco di eventi, spettacoli, mostre, incontri e campagne di sensibilizzazione. Da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino e Firenze, sono tantissime le iniziative che invitano a riconoscere ogni forma di violenza, anche quella che si nasconde dietro gesti apparentemente innocui, parole svalutanti e relazioni segnate dal controllo. Perché la violenza non è soltanto fisica e imparare a riconoscerla è il primo passo per contrastarla.

25 novembre 2026, le iniziative a Milano e Roma

Da Nord a Sud, l’Italia si mobilita in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un ricco calendario di appuntamenti: mostre, spettacoli, incontri e campagne di sensibilizzazione trasformano piazze, teatri e luoghi della cultura in spazi di riflessione e confronto con un obiettivo comune ovvero accendere i riflettori sulla violenza di genere, promuovere il rispetto e costruire una società più consapevole.

A Milano uno degli appuntamenti più originali è quello organizzato da Fondazione Libellula che, dal 23 al 29 novembre, trasforma l’Edicola Civic di Corso Garibaldi in uno spazio dedicato all’informazione e al confronto. Tra gli ospiti figurano la scrittrice Francesca Cavallo e Giuseppe Delmonte, fondatore dell’Associazione Olga, impegnata nell’educazione contro la violenza.

Sempre nel capoluogo lombardo, dal 25 al 29 novembre, il Teatro Franco Parenti ospita PAURA, lo spettacolo di Annalisa Aglioti diretto da Michela Andreozzi, una rappresentazione che utilizza l’ironia per affrontare stereotipi, insicurezze e timori che accompagnano la quotidianità femminile.

A Roma, invece, il 25 novembre l’Auditorium del MAXXI accoglie l’incontro Misurare il cambiamento, promosso dall’Associazione Pari: al centro del dibattito ci saranno i dati e gli strumenti necessari per prevenire la violenza di genere, anche negli ambienti lavorativi.

Da Napoli a Trento, l’arte diventa uno strumento di cambiamento

Tra le iniziative più suggestive spicca il Museo del Patriarcato di ActionAid, ospitato fino al 25 novembre alla Santissima Community Hub di Napoli, un’esposizione interattiva composta da 26 opere che accompagna i visitatori in un ipotetico 2146, immaginando un futuro nel quale la parità di genere sia finalmente una realtà: un modo originale per osservare con occhi diversi gli stereotipi e le discriminazioni ancora presenti nella società.

Anche Trento e Rovereto partecipano alla mobilitazione con mostre, flash mob e panchine rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne: l’Università di Trento propone incontri giuridici, la mostra Slightly Out of Focus sugli stereotipi di genere, il flash mob Break the Chain e uno sportello antiviolenza. A Rovereto, invece, il progetto Fuori dall’ombra inaugura la sua prima panchina rossa, frutto di un concorso creativo che coinvolge gli studenti universitari. Il Comune di Trento promuove inoltre un percorso in sei tappe tra panchine rosse dotate di QR Code, per invitare cittadini e visitatori a riflettere sulla violenza di genere, con il contributo della FIGC locale.

Spazio inoltre a Non ballo da sola, la rassegna itinerante di CUBO Unipol che attraversa diverse città italiane con spettacoli, letture e incontri dedicati alla consapevolezza.

Consulenze gratuite negli ospedali e libri, cinema e campagne per sensibilizzare i giovani

Non soltanto eventi culturali, ma anche iniziative concrete per chi ha bisogno di sostegno in occasione del periodo a cavallo del 25 novembre 2026: ad esempio dal 23 al 29 novembre Fondazione Onda ETS promuove la sesta edizione dell’(H) Open Week contro la violenza sulle donne, coinvolgendo oltre 210 ospedali con Bollino Rosa e strutture territoriali.

Durante la settimana saranno disponibili colloqui, consulenze, visite e servizi informativi per aiutare le donne a riconoscere situazioni di abuso e conoscere i percorsi di protezione.

E anche la cultura contemporanea, ovviamente, si mette al servizio della prevenzione: il libro Acqua, sapone e gin tonic, firmato da Elisa Maria Bottiglieri e Marianna Folli, affronta attraverso la satira gli stereotipi femminili e le diverse manifestazioni della violenza maschile.

Per gli adolescenti arrivano invece Tutte le volte che ci siamo lasciati di Roberta Lippi e Questo messaggio è stato eliminato di Roberta Marasco, due romanzi che esplorano manipolazione affettiva, relazioni tossiche e misoginia online.

Particolarmente significativa anche la campagna CONTROLHER di Fondazione Asilo Mariuccia, costruita intorno a una finta applicazione che promette di controllare ogni movimento della partner, una provocazione per ricordare che la gelosia possessiva non è amore.

A chiudere idealmente il calendario delle iniziative è il festival God Is A Woman, in programma a Milano dal 27 al 29 novembre, con incontri, spettacoli e riflessioni sul femminismo contemporaneo perché il messaggio più importante di questa giornata è proprio questo: la lotta alla violenza sulle donne deve continuare ogni giorno, attraverso l’educazione, il rispetto, l’ascolto e il sostegno concreto.

E per chi vive una situazione di violenza o stalking, è sempre attivo il 1522, numero nazionale gratuito, disponibile 24 ore su 24, anche tramite chat sul sito.