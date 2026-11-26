Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Carlo Acutis

Dopo Carlo Acutis, un’altra giovane potrebbe entrare nella storia della Chiesa cattolica. Si tratta di Maria Middleton, un’adolescente statunitense che amava ascoltare Taylor Swift, adorava gli animali e guardare Una mamma per amica. Una ragazza come tante ma animata da una fede profonda, che non è venuta meno neppure di fronte alla diagnosi di un tumore al cervello inoperabile.

Morta nel 2020, a soli 18 anni, Maria potrebbe diventare la prima Santa della Generazione Z. A sei anni dalla sua scomparsa, la Conferenza episcopale degli Stati Uniti ha espresso parere favorevole all’avvio della causa di beatificazione e canonizzazione. E intanto si moltiplicano le testimonianze di persone che sostengono di aver ricevuto grazie attraverso la sua intercessione.

Chi era Maria Middleton

Nata il 10 settembre 2002 in Pennsylvania, Maria Elena Middleton era una ragazza come tante. Amava ballare, ascoltare la musica di Taylor Swift, praticare sport e trascorrere del tempo con i suoi animali domestici. Tra i suoi personaggi televisivi preferiti c’era Rory Gilmore, la protagonista di Una mamma per amica, alla quale avrebbe voluto assomigliare.

Fin da bambina Maria aveva sviluppato un profondo legame con la religione cattolica. Nutriva una particolare ammirazione per Santa Giovanna d’Arco e, a soli 11 anni, aveva iniziato a tenere un diario nel quale annotava le sue riflessioni sulla fede.

Si dedicava al volontariato, aiutava gli anziani e le persone più vulnerabili e aveva partecipato a una missione umanitaria in Uganda. Aveva inoltre dato vita a Hope-A-Thon, una raccolta fondi annuale a sostegno dei bambini affetti da tumori e disturbi neurologici.

“Non bisogna essere strani per essere santi”, era una delle sue frasi preferite, come ricordato dal padre Brian. Una convinzione che presenta alcune analogie con il percorso spirituale di Carlo Acutis, il ragazzo appassionato di informatica diventato il primo Santo millennial. Ma anche un punto di riferimento importantissimo per la generazione successiva.

La malattia di Maria Middleton e quelle ultime due parole

La vita di Maria Middleton cambiò radicalmente nel 2019, quando, a soli 16 anni, le venne diagnosticato un tumore cerebrale inoperabile. I medici le diedero tra i nove e i dodici mesi di vita. Una notizia devastante, che non le impedì di proseguire gli studi e di dedicarsi agli altri.

Durante la pandemia di Covid-19, quando le celebrazioni religiose furono sospese, Maria scrisse all’arcivescovo di Filadelfia, Nelson Pérez, chiedendogli di prendere in considerazione le esigenze spirituali delle persone più fragili. L’arcivescovo le rispose personalmente e, pochi giorni dopo, si recò a casa della ragazza per portarle la Comunione.

Maria morì l’8 ottobre 2020, circondata da familiari e amici. Soltanto dopo la sua scomparsa, i genitori scoprirono una raccolta di scritti nei quali la figlia aveva raccontato il proprio rapporto con Dio e il desiderio di raggiungere la santità.

Particolarmente significativo l’ultimo messaggio che era riuscita a scrivere a mano prima di perdere la capacità di farlo: “Think Hope”, “Pensa alla speranza”. Due parole diventate il titolo di un libro biografico e il nome della fondazione attraverso la quale la famiglia continua a far conoscere la sua storia.

Maria Middleton, il presunto miracolo e la causa di canonizzazione

A riportare sotto i riflettori la storia di Maria Middleton è stata la decisione della Conferenza episcopale degli Stati Uniti che, il 17 novembre 2026, ha votato a favore dell’avvio della causa di beatificazione e canonizzazione.

Negli ultimi anni, numerosi fedeli hanno raccontato di aver ricevuto grazie dopo aver invocato l’intercessione della giovane americana. Tra le notizie circolate figura anche quella di una presunta guarigione miracolosa da un tumore al cervello. Un evento sul quale al momento non sono disponibili dettagli sufficienti né risulta un riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa.

Il percorso verso la santità è ancora agli inizi. L’Arcidiocesi di Filadelfia ha avviato la raccolta di testimonianze, lettere, diari e documenti che permetteranno di approfondire la vita di Maria e la sua reputazione di santità.

Per arrivare alla canonizzazione saranno generalmente necessari due miracoli riconosciuti dalle autorità ecclesiastiche: uno per la beatificazione e un altro per la proclamazione a Santa.

Se il procedimento dovesse concludersi positivamente, Maria Middleton potrebbe diventare la prima Santa donna della Gen Z, nonché la più giovane Santa nata negli Stati Uniti.