Kate Middleton, casco da cantiere e abbraccio indimenticabile: il ritorno dopo 14 anni in un luogo speciale

Kate Middleton torna dopo 14 anni nel luogo in cui ha tenuto il suo primo discorso da Reale. E ha vissuto un momento toccante

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è passata dalla tiara al casco protettivo da cantiere per una visita molto speciale al The Treehouse, un centro di assistenza per bambini aperto dall’organizzazione benefica East Anglia, di cui è madrina. La Principessa del Galles è tornata in un luogo a lei molto caro, perché la sua vita da Reale è iniziata proprio lì, 14 anni fa.

Kate Middleton, la visita tra i bambini malati

Dopo i fasti del banchetto di Stato per il Sultano dell’Oman, Kate Middleton si è recata a i è recata a Ipswich, nell’Inghilterra orientale, per vedere di persona i lavori di ampliamento del centro di assistenza per bambini malati, The Treehouse.

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La struttura si occupa della cura di bambini affetti da malattie incurabili e offre supporto sia ai pazienti che ai loro genitori. Era stata proprio Kate a inaugurare questo edificio a Ipswich nel 2012, a meno di un anno dalle nozze con William. Dunque, questo luogo è doppiamente significativo per lei. Da un lato, è importante per il lavoro che svolge a sostegno dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, dall’altro ha segnato l’inizio della sua attività come membro della Famiglia Reale.

Kate Middleton, l’abbraccio toccante

La Principessa del Galles ha trascorso del tempo con i giovani ospiti del centro, scoprendo le terapie creative che vengono loro offerte, come la musicoterapia o le esperienze sensoriali.

Ha partecipato a un laboratorio di pianoforte e a un laboratorio di pittura. La creatività e la socializzazione contribuiscono al benessere di ogni giovane paziente: terapie non mediche che Kate ha sperimentato in prima persona mentre si curava dal tumore.

Dunque, era particolarmente in sintonia con i piccoli pazienti. C’è stato anche un momento toccante in cui la Principessa ha abbracciato con trasporto una delle ragazze presenti all’incontro.

Kate Middleton, caschetto e tailleur di Victoria Beckham

Inoltre, Kate ha constatato di persona i lavori di ampliamento del centro, visitando il cantiere. Per questo ha scelto un abbigliamento pratico ma comunque elegante.

La Principessa ha optato per il suo tailleur pantaloni, verde oliva, firmato Victoria Beckham. E per proteggersi dall’aria autunnale, visto che doveva stare all’aperto, ha indossato sotto il blazer un lupetto nero.

Il suo look impeccabile è stato completato da alcuni accessori di protezione indispensabili in un cantiere, ossia un caschetto e un gilet catarifrangente.

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Così equipaggiata, ha potuto osservare come procede la costruzione della piscina idromassaggio, di una serie di spazi per il benessere, di una camera da letto aggiuntiva e l’ampliamento della cucina e della sala da pranzo. Si prevede che i lavori termineranno entro il 2028.

EACH è una delle due organizzazioni benefiche per malati terminali sostenute dalla Principessa Kate. La seconda si trova nel Galles del Sud, a Tŷ Hafan, ed è stata costruita grazie al sostegno di Lady Diana.

Lady Middleton è diventata madrina dell’associazione nel gennaio del 2012 e, solo due mesi dopo, ha tenuto il suo primo discorso pubblico da membro della Famiglia Reale presso The Treehouse, segnando una delle prime tappe fondamentali della sua vita a Palazzo.