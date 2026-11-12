Kate Middleton: “La mia guarigione dal cancro non sarà lineare”

Kate Middleton ha parlato a cuore aperto del cancro in una rarissima intervista, rivelando quello che i medici le hanno detto sulla sua guarigione

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Kate Middleton

Kate Middleton ha rilasciato una rarissimi intervista dove ha toccato un aspetto molto delicato. La Principessa del Galles ha parlato in diverse occasioni del cancro che l’ha colpita, ma per la prima volta ha rivelato che cosa le hanno detto i medici sulle sue possibilità di guarigione.

Kate Middleton parla per la prima volta della sua guarigione dal cancro

Kate Middleton è tornata in pubblico mercoledì 11 novembre per una visita molto speciale a un ospedale che si occupa del benessere dei neonati, un progetto sostenuto dalla sua fondazione.

Abbiamo visto la Principessa di Galles giocare coi bambini e non farsi problemi a sedersi a terra con loro, malgrado indossasse un tailleur da oltre 1.700 euro.

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