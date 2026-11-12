Kate Middleton: “La mia guarigione dal cancro non sarà lineare”

Kate Middleton ha rilasciato una rarissimi intervista dove ha toccato un aspetto molto delicato. La Principessa del Galles ha parlato in diverse occasioni del cancro che l’ha colpita, ma per la prima volta ha rivelato che cosa le hanno detto i medici sulle sue possibilità di guarigione.
Kate Middleton parla per la prima volta della sua guarigione dal cancro
Kate Middleton è tornata in pubblico mercoledì 11 novembre per una visita molto speciale a un ospedale che si occupa del benessere dei neonati, un progetto sostenuto dalla sua fondazione.
Abbiamo visto la Principessa di Galles giocare coi bambini e non farsi problemi a sedersi a terra con loro, malgrado indossasse un tailleur da oltre 1.700 euro.
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