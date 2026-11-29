IPA Kate Middleton

“Il buio è stato un’esperienza davvero spaventosa, disorientante. Credo che a tratti perdessi conoscenza”. Con queste parole Kate Middleton ha raccontato le settimane più difficili della malattia in Heal, il docufilm che va in onda oggi, domenica 29 novembre, su BBC One. Trenta minuti in cui la principessa del Galles parla del cancro come non aveva mai fatto finora: senza filtri, ma anche senza mai entrare nei dettagli medici, che restano privati. Un racconto che arriva quasi due anni dopo l’annuncio della remissione, nel gennaio 2025, e che in Gran Bretagna è già stato accolto positivamente, un piccolo cambio di passo per la Famiglia Reale.

Kate e i momenti più bui: la mano stretta in ospedale

Il periodo di cui parla Kate Middleton è quello successivo al grande intervento addominale risalente al gennaio 2024, a Londra. All’epoca Kensington Palace aveva parlato di un’operazione programmata. Solo dopo, dagli esami, era emersa la presenza di un tumore, annunciato dalla Principessa a marzo con un video registrato su una panchina del giardino. In quell’occasione aveva chiesto “tempo, spazio e privacy”.

Oggi, invece, è lei a scegliere di raccontare. “È stato un periodo davvero buio”, ha detto. In mezzo a quel buio, però, c’è un ricordo che la Principessa ha voluto condividere: a un certo punto si è accorta che qualcuno le stava tenendo la mano. “Non mi parlava. Non cercava di risolvere nulla. Era semplicemente lì”. Chi fosse non lo ha detto, e forse non importa. Quello che conta, per lei, è il gesto: “Basta esserci. È questo l’aspetto che ha l’amore”.

Nel documentario Kate parla anche del rapporto con la propria fragilità. Ha spiegato che, quando ci si trova davanti alla propria mortalità, si deve accettare che la vita non è infinita e che, in un certo senso, si perde un po’ se stessi. E poi c’è la natura, che lei ha definito il suo santuario e il suo rifugio: anche quando non poteva uscire, ha raccontato, la immaginava dal letto d’ospedale.

Il “grande passo avanti” di Kate: il documentario Heal e la sfida delle tre vette

Heal segue la principessa durante la National Three Peaks Challenge, che ha completato a giugno: le vette più alte di Scozia, Inghilterra e Galles, cioè Ben Nevis, Scafell Pike e Snowdon, scalate nell’arco di 24 ore. Vicino a lei, in alcuni tratti, c’è il fratello James. È con lui che Kate ricorda un dettaglio: al termine delle cure non ha suonato la campana, il gesto con cui molti pazienti festeggiano la fine dei trattamenti. “Stranamente non sapevo nemmeno che fosse una cosa”, ha ammesso. E James le ha risposto che forse quella salita era proprio la sua campana. Più avanti, in visita al Christie, un ospedale oncologico di Manchester, è lei ad applaudire una paziente mentre la suona.

Il momento più tenero, però, riguarda i figli. Sullo Scafell Pike James le ha fatto ascoltare dei messaggi registrati da George, Charlotte e Louis, organizzati da William. Louis le ha detto di ricordare che lui è sempre nel suo cuore. E Kate ha spiegato che proprio i bambini sono stati il motivo per uscire dall’ospedale. Alla fine della sfida, ad aspettarla, c’erano loro, William e i suoi genitori.

L’ex maggiordomo reale Grant Harrold, che conosce Kate personalmente, ha parlato di “un enorme passo avanti” per una famiglia che un tempo non avrebbe mai discusso di questioni così personali. Sulla stessa linea l’ex ministro Ben Bradshaw, che ha ricordato come in Gran Bretagna, fino a non molto tempo fa, il cancro fosse quasi un tabù.