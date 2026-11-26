Ufficio stampa Mediaset Luna in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del venerdì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 27 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 27 novembre 2026

Bill ha fatto uscire Luna di prigione riuscendo a farla mettere agli arresti domiciliari a casa sua. Lo ha fatto soprattutto per evitare che la ragazza fosse uccisa dalle altre detenute, da cui subiva continue aggressioni. Però le dice che nessuno deve saperlo e che, quando vengono delle persone a trovarlo, deve rimanere in camera sua. Naturalmente, quando arriva in visita Will con Electra, Luna va a nascondersi, ma fa in modo di ascoltare tutta la conversazione dalle scale.

Taylor e Steffy hanno una chiacchierata molto piacevole e tranquilla. Taylor confida a Steffy di sentirsi sicura per la prima volta dell’amore di Ridge e di non temere più la concorrenza di Brooke. Steffy è ovviamente molto felice per come si sono messe le cose tra la madre e il padre. Intanto Electra racconta a Bill tutto quello che è successo con Remy.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 22 al 28 novembre.