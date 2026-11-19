Ufficio Stampa Mediaset Bill, Luna e Poppy in Beautiful

Torna l’appuntamento del venerdì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13:50 e le 14 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 20 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 20 novembre 2026

Remy tiene in ostaggio Electra nel suo appartamento dopo averle confessato di essere lui l’autore dei deepfake che l’hanno isolata dai suoi compagni alle superiori e che hanno ora causato il suo licenziamento dalla Forrester. Remy cerca di convincere Electra a seguirlo a New York, dove avevano sempre sognato di trasferirsi. Le spiega che ha simulato i nudi solo per smascherare tutti i falsi amici di Electra, per dimostrarle che solo lui sa prendersi cura di lei. Ma Electra è inorridita e lo minaccia di denunciarlo alla polizia. Quando tenta di nuovo di scappare, Remy la ferma e giura che Will Spencer non la toccherà mai più.

Nel frattempo, Luna affronta momenti difficili in prigione e chiede l’intervento di Bill Spencer. Luna teme per la propria vita: molte detenute l’hanno aggredita, ma denunciare gli attacchi non farebbe che aggravarli. Luna implora Bill di salvarla.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 15 al 21 novembre 2026.