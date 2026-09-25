Beautiful, le anticipazioni del 26 settembre 2026: il tentativo disperato di Katie

Ufficio Stampa Mediaset Katie in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 26 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 26 settembre 2026

Steffy conferma a Katie di voler procedere con la diffusione del comunicato stampa sul licenziamento di Hope. Katie cerca ancora di far cambiare idea a Steffy o almeno di temporeggiare ancora, ma lei è irremovibile. Hope e Carter discutono del piano che potrebbe consentire a Carter di assumere il controllo della Forrester facendo firmare con l’inganno i documenti per il nuovo assetto societario che darebbe a lui pieni poteri. Carter è combattuto: tradire la fiducia di Ridge e Steffy va contro i suoi principi, ma Hope insiste che entrambi sono trattati ingiustamente. Brooke tenta di convincere Finn che Hope non ha mai cercato di sedurlo. Sostiene che quello che è successo nell’ufficio stilisti è stato un malinteso. Finn, però, ribadisce di aver visto chiaramente Hope gettarsi su di lui e difende la decisione della moglie. Hope si sente privata di tutto quello che ha costruito alla Forrester. Carter riconosce il valore del suo lavoro e le confessa di sentirsi anche lui sottovalutato.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 20 al 26 settembre 2026.