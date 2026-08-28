Beautiful, le anticipazioni del 30 agosto 2026: alla Forrester tutto sta per cambiare

Carter ha un piano per salvare la Forrester, Ridge, Steffy e Eric mostrano tutta a loro preoccupazione: la trama di "Beautiful" del 30 agosto

Ufficio stampa Mediaset Brooke e Ridge, "Beautiful"

Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di domenica 30 agosto 2026.

Cosa succede a Beautiful il 30 agosto 2026

Carter presenta alla famiglia Forrester una grande idea per il futuro dell’azienda: trasformare la Forrester Creations in un impero internazionale del lusso. Propone di espandere il marchio oltre la moda, entrando nei settori di cosmetici, profumi, accessori e beni di lusso. Ridge, Steffy ed Eric mostrano interesse, ma anche preoccupazione per i rischi economici e per la possibile perdita dell’identità del marchio. Carter spiega che l’azienda deve evolversi, acquistando altri marchi prestigiosi e creando un grande conglomerato del lusso. Eric e Ridge fanno notare la necessità di grandi investimenti. Carter difende apertamente anche la linea “Hope for the Future”, sostenendo che debba essere rilanciata e non abbandonata.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 30 agosto al 5 settembre 2026.