Paola Barale ha raccontato della sua esperienza con il papilloma virus e ha spiegato di essere oggi in remissione totale. Le sue parole a "Le Iene"

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IPA Paola Barale

Ucraina, Gambia, perfino una clinica texana dove si clonano gli animali domestici, al fianco di Gaston Zama ha già girato mezzo mondo per raccontare le storie degli altri. Questa volta Paola Barale è tornata a Le Iene con la storia più intima di tutte. Nel servizio trasmesso il 12 novembre su Italia 1, la showgirl piemontese ha rotto il silenzio sul tumore che l’ha colpita, definendolo “una parentesi pesante”. Qualcosa che si apre all’improvviso, fa male e alla fine, per fortuna, si chiude.

Nel 2023, dallo stesso palco, aveva affrontato a viso aperto la menopausa precoce, arrivata a 42 anni. Stavolta il racconto tocca corde ancora più profonde.

Paola Barale e il tumore alla gola: il sintomo sottovalutato e la cura con la protonterapia

Tutto è partito da un piccolo disturbo in gola, quel genere di irritazione che si liquida con una caramella al miele, dando la colpa all’aria condizionata o alla voce affaticata. Paola Barale ha lasciato correre per dodici mesi. Poi gli accertamenti e la diagnosi di tumore alla gola provocato dal papillomavirus.

Per curarlo, la strada scelta è stata la protonterapia, una radioterapia di altissima precisione che usa fasci di protoni per colpire la massa malata e risparmiare il più possibile i tessuti sani intorno, delicatissimi in un punto come quello tra gola e collo. Sedute, attese, esami da ripetere. Oggi i controlli sono puliti e Paola può guardare a quel periodo finalmente con serenità. Il suo obiettivo è quello di condividere quello che ha vissuto per aiutare chi oggi sta rimandando una visita, proprio come aveva fatto lei.

Papillomavirus e vaccino HPV: contagio, rischi per gli uomini e prevenzione gratuita

Nel servizio, i medici dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano hanno messo in fila le informazioni essenziali su un virus di cui si parla ancora poco fuori dagli ambulatori. L’HPV passa da una persona all’altra attraverso i contatti intimi, rapporti orali compresi, e spesso resta silenzioso per anni, senza dare alcun segnale.

Per questo il tema tocca da vicino pure il pubblico maschile. Tra i bersagli del virus c’è l’orofaringe, la parte della gola nascosta dietro la bocca, e l’IEO segnala da tempo che i tumori dell’orofaringe legati all’HPV sono più che raddoppiati negli ultimi trent’anni, soprattutto tra i maschi.

La prevenzione, per fortuna, passa da una semplice puntura. Il vaccino HPV viene offerto a ragazze e ragazzi intorno agli 11-12 anni, prima dell’inizio della vita sessuale, quando funziona al meglio. Gli specialisti ricordano che resta a costo zero entro i trent’anni, con regole che possono cambiare da una regione all’altra. Per le donne resta essenziale anche lo screening con Pap test e test HPV, che affianca il vaccino e completa la protezione.

Paola Barale ha così invitato tutti, soprattutto i più giovani, a vaccinarsi, sottolineando che la copertura, a suo dire, accompagna per tutta la vita. Un appello lanciato da chi quella parentesi l’ha vissuta sulla propria pelle e oggi può finalmente chiuderla. E se anche una sola persona, dopo averla ascoltata, prenoterà il vaccino, quella parentesi avrà avuto un senso in più.