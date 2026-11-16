Paola Barale, l’HPV e il chewing gum che ne riduce il rischio. Cos’è e come funziona

Milanese di nascita, ligure di adozione, ha vissuto negli USA. Scrive di salute, benessere e scienza. Nel tempo libero ama correre, nuotare, leggere e viaggiare

iStock L'HPV e il chewing gum che ne riduce il rischio

Il papilloma virus umano o HPV è conosciuto soprattutto per essere causa di tumore alla cervice umana, ma è coinvolto anche nelle malattie oncologiche del distretto testa-collo. A ricordarlo è stata Paola Barale, che ha raccontato di aver ricevuto una diagnosi di tumore alla gola, legato proprio all’HPV.

Nel suo caso, una volta superato lo shock iniziale, il trattamento si è basato sulla protonterapia, una cura che prevede una radioterapia a base di fasci di protoni per colpire con maggiore precisione le cellule tumorali. Ma dalla ricerca arrivano anche buone notizie, con la scoperta di una gomma da masticare bioingegnerizzata in grado di ridurre fino al 93% la presenza di HPV nei campioni di saliva.

Paola Barale, dalla diagnosi alla cura

In un periodo in cui molti personaggi famosi decidono di raccontare anche i risvolti della loro vita privata, in particolare le malattie con le quali a volte hanno dovuto fare i conti, anche Paola Barale ha dunque rivelato un momento difficile della propria vita, quando ha ricevuto una diagnosi di tumore da papilloma virus. Nel suo caso il patogeno ha colpito la gola. Tutto è iniziato da un sintomo a cui la showgirl inizialmente non ha dato peso: un fastidio proprio alla gola, la sensazione di avere qualcosa che rendesse difficile la deglutizione.

“Io sinceramente ero molto ignorante in materia, non avevo mai sentito parlare di Papilloma virus, tanto meno in gola”, ha ammesso Paola Barale, rivelando i passaggi successivi in una intervista durante il programma Le Iene su Italia 1, “Ricevo un messaggio dall’otorino che dice: ‘Signora Barale appena può mi chiami’. Lo chiamo e mi dice: ‘Pare che sia un tumore’. Io mi sono subito messa in testa che era una cosa superabilissima, ho avuto un attimo un flash dove mi sono congelata, come se questa cosa mi appartenesse ma non fino in fondo”, ha spiegato Barale.

La condivisione della notizia

Barale ha raccontato anche di aver condiviso solo parte della diagnosi con il padre: “Gli ho detto che avevo un polipo, un po’ come ha avuto lui. Ci ha creduto, adesso invece dovrò dirglielo”. Successivamente ha affrontato le cure che sono consistite in una protonterapia: “Non si poteva operare perché era attaccata a una corda vocale dietro alle tonsille. Ci sarebbe stata anche la possibilità di perdere la voce – ha spiegato Barale, parlando delle 35 sedute di protonterapia – Non ti devi assolutamente muovere. All’inizio hai paura. Mi sono messa la musica techno. All’inizio mi facevo dare anche un tranquillante”.

Le speranze affidate a una gomma da masticare

Intanto nuove speranze per i tumori in gola da HPV arrivano da una scoperta americana. Uno studio, condotto da ricercatori della University of Pennsylvania School of Dental Medicine e pubblicato sulla rivista Scientific Reports, mostra la possibilità di mettere a punto una gomma da masticare, bioingegnerizzata, in grado di ridurre la presenza del virus e di due batteri associati ai tumori della testa e del collo in campioni di saliva.

Il chewing gum è stato realizzato con un materiale vegetale: si tratta del lablab, una pianta appartenente alla famiglia dei legumi. Nei suoi semi è contenuta una proteina, chiamata Fril, che agisce aggregando le particelle del virus e di fatto “intrappolandole”. In questo modo, sottolineano i ricercatori, non sarebbero più in grado di infettare le cellule. “Il virus, quando le particelle sono separate, entra nelle cellule e infetta le cellule umane, ma se sono aggregate non possono farlo”, ha spiegato Henry Daniell, ricercatore della University of Pennsylvania e autore principale dello studio.

Risultati incoraggianti

Il team di studiosi ha potuto constatare che, su campioni di saliva e di risciacquo orale provenienti da pazienti con carcinoma squamocellulare della testa e del collo, la gomma da masticare è stata in grado di aggregare circa il 93% dell’HPV presente nella saliva e l’80% di quello che si trovava nel risciacquo orale.

Di fronte a questi risultati incoraggianti i ricercatori americani hanno proseguito lo studio analizzando anche due batteri associati ai tumori della testa e del collo, aggiungendo al chewing gum un altro “ingrediente”: il protegrin-1, un peptide con attività antimicrobica. Una singola dose della combinazione ha permesso di ridurre di oltre il 99% i livelli dei due batteri nei campioni analizzati.

Benefici e limiti dello studio

Pur accolto con entusiasmo, lo studio ad oggi non rappresenta ancora una risposta concreta per i pazienti: i ricercatori dovranno ora verificare i risultati ottenuti su campioni di laboratorio anche in studi clinici.

La gomma da masticare, infatti, non dovrebbe rappresentare, neppure in futuro, un sostituto della terapia per il tumore alla gola, bensì un eventuale nuovo strumento di prevenzione, da affiancare a quelli già esistenti: “I nostri risultati sostengono l’importanza di portare queste terapie verso studi clinici, come aggiunta ai trattamenti attuali o come profilassi per prevenire infezioni e trasmissione”, ha affermato Daniell.

L’importanza della prevenzione

In attesa che la scoperta possa tradursi in realtà, dunque in un chewing gum in grado di ridurre concretamente i rischi di andare incontro a un tumore da HPV, gli esperti puntano sulla prevenzione. Nella stessa direzione è andato anche il messaggio di Paola Barale: “Non ho mai voluto sentirmi vittima di questa cosa”, ha detto, sull’importanza di non sottovalutare i sintomi persistenti.