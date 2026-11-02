HPV, la prevenzione per il Papillomavirus diventa un fumetto

Il Papillomavirus è la seconda causa infettiva di tumori e può colpire uomini e donne a qualsiasi età: un fumetto per sensibilizzare sulla prevenzione

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

123RF Hpv, un fumetto per sensibilizzare

A Lucca Comics & Games, il più grande festival europeo dedicato al fumetto, è stato presentato ‘Il Quinto’. Si tratta di un progetto di comunicazione che, attraverso un fumetto inedito e una storia originale, mira a diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza sul Papillomavirus (HPV), riconosciuto a livello mondiale come la seconda causa infettiva di tumori, sia negli uomini che nelle donne.

L’opera ha visto per la sua realizzazione il lavoro congiunto di una serie di grandi artisti, come Peach Momoko che ha disegnato la copertina, Luca Enoch, che si è occupato della sceneggiatura, i disegnatori Giacomo Bevilacqua e Paolo Barbieri, protagonisti delle tavole interne e la collaborazione di Valerio Amilcare.

Il fumetto insegna

Le tavole raccontano di una profonda storia di amicizia, di ricordi e promesse mai dimenticate, che si intrecciano al tema del Papillomavirus. L’attività è centrata sulla diffusione del messaggio tramite il ‘medium del fumetto’, scelto come elemento cardine visto il suo linguaggio universale e coinvolgente che è in grado di interpretare, spingendo tramite l’opera stessa, la diffusione e la conoscenza di un virus ancora poco conosciuto, che ha un impatto molto importante sulla salute di uomini e donne nel nostro Paese e nel mondo.

“L’obiettivo di questo fumetto non è soltanto intrattenere, ma stimolare curiosità e consapevolezza – segnala Luca Enoch, sceneggiatore e fumettista italiano di fama internazionale -. Attraverso la forza del racconto vogliamo invitare i lettori ad approfondire il tema dell’HPV, a confrontarsi con il proprio medico e ad accedere a contenuti informativi tramite le esperienze messa a disposizione al festival. Perché una storia può emozionare, ma anche aiutare a compiere scelte più consapevoli per la propria salute”.

L’esperienza, inoltre, proseguirà oltre la lettura, attraverso un’attività interattiva e un timbro originale per accedere ad attivazioni uniche tutte da scoprire. Molte di queste partiranno dallo stand MSD in Piazza San Martino a Lucca, esperienze che consentiranno di connettersi ad un percorso di scoperta della storia originale anche online su sito http://www.hpvitalia.it durante il festival e nei giorni successivi alla manifestazione, anche attraverso la App di Lucca Comics & Games.

Agire in prevenzione

Il Papillomavirus umano (HPV) è un virus molto comune che può colpire donne e uomini di ogni età, compresi gli adulti e che spesso non dà sintomi. Nella maggior parte dei casi, l’infezione viene eliminata spontaneamente dall’organismo, ma quando persiste nel tempo può essere associata allo sviluppo di diverse patologie e di alcuni tumori.

In Europa, si stima che l’HPV sia responsabile di circa il 100% dei tumori della cervice uterina e dei tumori anali, del 78% dei tumori vaginali, del 51% dei tumori del pene, del 37% dei tumori dell’orofaringe e del 31% dei tumori della vulva. L’infezione può interessare sia donne sia uomini e il rischio di acquisirla non scompare con l’età.

Per questo è importante conoscere il Papillomavirus, il suo impatto sulla salute e confrontarsi con il proprio medico per ricevere informazioni corrette e aggiornate. Secondo Caterina Rizzo, Ordinaria di Igiene e Medicina Preventiva all’Università di Pisa, “i tumori associati all’HPV possono essere affrontati efficacemente attraverso una strategia integrata, basata sull’informazione e sulla prevenzione, rivolta sia agli uomini sia alle donne -. Iniziative come questa aiutano ad avvicinare le persone al proprio medico, favorendo fin da subito un confronto utile a individuare il percorso di prevenzione più appropriato.

La comunicazione è fondamentale per trasformare la conoscenza scientifica in consapevolezza. Attraverso linguaggi coinvolgenti come il fumetto possiamo avvicinare il pubblico a temi complessi come l’HPV, stimolando curiosità e interesse verso informazioni affidabili. Il Quinto dimostra come scienza e storytelling possano lavorare insieme per favorire una maggiore consapevolezza e promuovere un dialogo informato con il proprio medico”.