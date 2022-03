Chi è Laura Maddaloni, la moglie di Clemente Russo

Classe 1980, Laura Maddaloni è una judoka. Di lei si potrebbe dire che ha questo sport nel dna, basti pensare infatti che il padre Giovanni Maddaloni è un allenatore di Judo, così come sono noti sportivi, con tanto di palmares importante, i fratelli Marco e Pino. Ed è stato proprio quest’ultimo nel 2000 a Sydney ad aggiudicarsi la medaglia d’oro alle Olimpiadi.

Laura Maddaloni nel corso della sua carriera agonistica ha ottenuto importanti risultati. La passione e l’amore per lo sport in generale, invece, la condivide con il marito: il pugile Clemente Russo. Con lui è pronta a condividere una nuova avventura, a quanto pare infatti la coppia sarebbe nel cast della prossima edizione de L’Isola dei famosi in partenza da marzo, dopo la conclusione del Grande Fratello Vip.

Laura Maddaloni, la carriera nello sport

Laura Maddaloni è nata l’11 aprile del 1980 a Napoli. Nel corso della sua carriera sportiva ha ottenuto importanti risultati internazionali. La si può ricordare nel gruppo italiano che ha preso parte al Giochi del Mediterraneo nel 2005, disputati ad Almeria, dove si è aggiudicata il terzo gradino del podio nella categoria – 57 chilogrammi.

Nel 2001 ha preso parte ai mondiali militari ad Ostia. Anche in questa precedente occasione ha ottenuto – nella medesima categoria – la medaglia di bronzo. Poi nuovamente terzo posto a San Pietroburgo nel 2005. Nel 2001 ha ottenuto il bronzo anche all’europeo a squadre e quello per club.

Laura Maddaloni, l’amore con Clemente Russo

Entrambi molto sportivi, Laura Maddaloni e Clemente Russo pare si siano conosciuti proprio grazie ai rispettivi impegni atletici. Il primo incontro, infatti, sarebbe avvenuto a una gara. Il matrimonio invece è stato celebrato a Cervinara in Campania il 29 dicembre del 2008. La coppia poi ha avuto tre splendide figlie: la più grande è nata nel 2011, poi nel 2013 sono arrivate due gemelle.

Laura e Clemente stanno insieme da molti anni e, a quanto pare, ora sarebbero pronti a gettarsi in una nuova avventura, quella di naufraghi nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi: la prima puntata prevista dovrebbe andare in onda lunedì 21 marzo.

Ma non è la prima volta in tv, almeno per Clemente Russo che alla carriera sportiva ha affiancato la partecipazione ad alcuni programmi televisivi. Lo si può ricordare ne La talpa e poi come conduttore in Fratello Maggiore (Italia 1), Colorado… a rotazione! (Italia 1), come inviato per Mistero (2014) e Le iene (2021) e come concorrente del Grande Fratello Vip nel 2016. Impegni televisivi che sono stati affiancati anche dalla partecipazione a due pellicole: Tatanka (2011) e Natale a Roccaraso (2018).

Laura Maddaloni e Clemente Russo all’Isola dei Famosi 2022

Laura Maddaloni e Clemente Russo a quanto pare saranno tra i naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, come ha svelato Tv Blog. I due quindi farebbero parte del gruppo che partecipa in coppia al reality, tra questi potrebbero esserci anche Guendalina Tavassi insieme al fratello Edoardo. E a meno di un mese dalla partenza della trasmissione, condotta nuovamente da Ilary Blasi, sono tante le indiscrezioni che circolano in merito al cast e che tirano in ballo nomi importanti. Compresi proprio quelli di Laura Maddaloni e Clemente Russo.

Laura Maddaloni, i social

Oltre 146mila follower su Instagram, Laura Maddaloni nella sua biografia social si definisce: ex campionessa di judo, personal trainer

e mamma di tre splendide bimbe. Lunghi capelli biondi un fisico scolpito, se si scorre la sua bacheca si possono ammirare scatti di famiglia, leggere le sue riflessioni e vederla anche alle prese con qualche allenamento. Non mancano anche parole dolcissime dedicate ai suoi affetti più cari, proprio per il marito – ad esempio – in una delle foto che li ritraggono assieme ha scritto: “Due pezzi di puzzle. Fatti l’uno per l’altro. Da qualche parte del cielo un vecchio Signore, in quell’istante, li aveva incastrati”.