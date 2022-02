Isola 2022, indiscrezione clamorosa: tra i naufraghi la compagna di un super campione

Isola 2022, chi potrebbero essere i nuovi naufraghi: le trattative

Per Ilary Blasi è ancora tutto da fare: sull’Isola dei Famosi 2022, in effetti, non c’è proprio nulla di certo – ad eccezione della bella romana alla conduzione, visti gli interessanti risultati raggiunti durante la scorsa stagione. Attualmente, a farla da padrone sono le indiscrezioni. Che si tratti del cast, degli opinionisti o della data d’inizio, si può fare affidamento solo sui rumors. E proprio voci di corridoio danno quasi per certa la presenza di un nome che, negli ultimi mesi, ha raggiunto grande notorietà: Nicole Daza.

Isola 2022, Nicole Daza tra i naufraghi

Giovane e bellissima, fino a poco tempo fa Nicole Daza era pressoché sconosciuta ai più. Lontana dalle luci dei riflettori, è diventata famosa in quanto compagna di un super campione, Marcell Jacobs. Lui, vincitore dei 100 metri e della staffetta 4×100 alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, la scorsa estate ha portato l’Italia ad un doppio traguardo che lo ha consacrato nella storia. E, nei giorni a seguire, parlare anche della sua vita privata è stato inevitabile. Così, abbiamo conosciuto la sua fidanzata Nicole, con cui ha avuto due splendidi bambini.

Un passato da modella e grandi aspirazioni da influencer, la futura moglie di Jacobs (sì, i due hanno già annunciato il matrimonio) non ha ancora debuttato davvero nel mondo dello spettacolo. Sebbene si fosse parlato di un suo possibile ruolo nella scorsa edizione di Ballando con le stelle, si era poi concluso con un nulla di fatto. Stavolta potrebbe essere l’occasione giusta: si vocifera infatti che Nicole avrebbe avuto un contatto per il casting dell’Isola dei Famosi 2022, in partenza tra poche settimane. E lei non è certo l’unica protagonista degna di rilievo di questa edizione.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2022

Probabilmente, il reality show avrà inizio subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, che quest’anno si prolunga sino al 14 marzo. Se sulla data del suo debutto non vi è ancora certezza, altrettanto si può dire per quanto riguarda il cast. Molti sono i nomi attualmente emersi, ma nessuno è stato confermato. Oltre a Nicole Daza, di recente si è parlato di Ilaria Galassi, ex ragazza di Non è la Rai e ormai da tempo lontana dalla tv. Inoltre, sembrerebbero ad un passo dall’ufficialità anche Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo, Olga Plachina (moglie di Aldo Montano), Dayane Mello, Pago, Floriana Secondi e Lorenzo Amoruso.

Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero esserci anche altre due coppie molto interessanti. La prima è quella formata da Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine, che abbiamo conosciuto durante la scorsa stagione di The Voice Senior. La seconda vede invece protagonisti Jeremias Rodriguez (fratello di Belen) e suo padre Gustavo. Insomma, nomi di spicco che potrebbero regalarci grandissime sorprese. Per il momento, tuttavia, non possiamo far altro che attendere l’arrivo di qualche conferma.

Anche per quanto riguarda il cast in studio ci sono dubbi. Se l’addio di Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini è ormai certo, nulla si sa sui loro sostituti. Come opinionisti, avrebbero dovuto arrivare Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ma pare che quest’ultima abbia già rinunciato. E sull’inviato in Honduras? Eliminato Massimiliano Rosolino, sembra che l’alternativa più probabile sia Alvin, pronto ad un grande ritorno.