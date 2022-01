Isola 2022, il nome che non ci saremmo aspettate (legato al GF Vip)

Isola 2022, chi potrebbero essere i nuovi naufraghi: le trattative

Per l’edizione dell’Isola dei Famosi del 2022 manca ancora un po’, ma i preparativi fervono e, come di consueto, i nomi dei possibili concorrenti iniziano a circolare. Da qualche settimana, ormai, siamo concentrati sul cast: chi sarà presente? Chi volerà a La Palapa? Riconfermata Ilary Blasi alla conduzione, c’è un nome che tuttavia non ci saremmo mai aspettate. Lorenzo Amoruso – compagno di Manila Nazzaro, concorrente di punta del GF Vip 6 – potrebbe essere presente nel cast ufficiale dell’Isola.

Isola dei Famosi 2022, Lorenzo Amoruso potrebbe essere nel cast

A fare il nome di Lorenzo Amoruso è stato Gabriele Parpiglia nella rubrica di Casa Chi. Al centro della curiosità, negli ultimi tempi, c’è ovviamente il cast dell’Isola: il reality sta iniziando a scaldare i motori, dal momento in cui dovrebbe iniziare poco dopo la fine del GF Vip 6, prevista per marzo. Il reality show condotto da Alfonso Signorini ha avuto la sua edizione più lunga, oltre che carica di colpi di scena.

Per l’Isola, le trattative sono in corso, così come i provini. Non abbiamo nomi ufficiali, ma solo indiscrezioni; del resto, anche qualora ci fossero delle conferme in via “privata”, nessuno di loro potrebbe rivelarlo al grande pubblico. A noi non rimane che fare congetture, ma dobbiamo dire che il nome di Lorenzo Amoruso è inaspettato.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno fatto sognare in Temptation Island. Tuttavia, la Nazzaro ha perso consensi con la sua partecipazione al GF Vip 6, e sovente è stata al centro delle polemiche. Al momento, c’è chi è sorpreso dal nome di Amoruso – l’ex calciatore è noto per la sua schiettezza – ma c’è anche chi non vorrebbe rivedere la Nazzaro anche all’Isola dei Famosi.

Le prime indiscrezioni sui nomi

Tra chi è stato scartato – come Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini & Donne di Maria De Filippi, o Antonella Fiordelisi – e chi invece sarebbe pronto a lanciarsi in una nuova avventura – è il caso dei fratelli Onestini, Luca e Gianmarco – i nomi dei famosi non mancano di certo. Del resto, è sempre più insistente la voce che vorrebbe Olga Plachina e Alessia Fabiani nel cast. Per il momento, quello che sappiamo di certo è il nome della conduttrice: Ilary Blasi è pronta a tornare al timone dell’Isola. Frizzante e briosa, saprà di certo offrire al pubblico uno spettacolo degno di questo nome.

Isola 2022, il riserbo sugli opinionisti

Se da una parte il cast inizia a prendere forma, dall’altra c’è il massimo riserbo sugli opinionisti. Certa l’assenza di Tommaso Zorzi, che non ha riconfermato la sua presenza. Non ritroveremo nemmeno Elettra Lamborghini, mentre si è infranto il sogno di Ilary di avere Ambra Angiolini tra gli opinionisti dell’Isola 2022.

Tuttavia, un nome è ricorrente nelle voci di corridoio: quello di Soleil Sorge. Potrebbe essere lei la “candidata” del GF Vip 6. La sua verve e presenza sarebbero perfette per offrire le scintille che abbiamo già avuto modo di osservare nel reality di Signorini. Un altro nome su cui si sta molto puntando è quello di Amanda Lear, ma non è ancora nulla di certo.