GF Vip, Soleil Sorge e il futuro in TV: dove potremmo vederla (a sorpresa)

GF Vip 6: il cast ufficiale

Soleil Sorge è senza dubbio uno dei volti di punta del Gf Vip 6, una delle concorrenti più seguite dell’edizione in corso, e per questo, secondo delle indiscrezioni, la produzione del programma starebbe pensando a un nuovo ruolo da protagonista per lei.

Soleil Sorge, nuova opinionista del GF Vip

Il reality è da tempo una potenziale rampa di lancio per tutti. Non si contano infatti i concorrenti che usciti dalla Casa hanno avuto grandi occasioni lavorative, a cominciare da Pierpaolo Pretelli, che da concorrente della scorsa edizione è passato ad affiancare Mara Venier nel programma di punta della domenica pomeriggio di Rai Uno, senza dimenticare lo stesso Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione, che ha avuto un crescendo di occasioni dopo l’incoronazione di Signorini.

La tradizione non dovrebbe saltare nemmeno quest’annata particolarmente turbolenta. Così, sembra si stiano aprendo le porte della televisione anche per Soleil Sorge. Ad anticipare il futuro in TV dell’influencer ci ha pensato Gabriele Parpiglia, nel corso della puntata di Casa Chi. “Che futuro si prospetta per lei? Vi lascerò abbastanza scioccati perché vi darò due risposte. Una serie e un ruolo al GF Vip“, ha confidato il giornalista.

“Io con Soleil ho lavorato tanto sulla conduzione di un programma sportivo. In lizza, quando eravamo ai provini e insieme lavoravamo a tutto, erano compresi anche i suoi look. Mi contattava per ogni singola cosa che doveva preparare. Era arrivata in finale, erano rimaste in due e poi è stata scelta una giornalista interna per quel ruolo. In molti hanno scritto che lei sarebbe prossima a diventare opinionista de L’Isola dei Famosi, ma…”.

Insomma Parpiglia non ha dubbi, sarà proprio Soleil la prossima opinionista del Grande Fratello Vip: “Io invece vi dico che Sole potrebbe essere prossima come opinionista il prossimo anno al GF Vip. Però non voglio aggiungere altro su questo argomento. Vedremo cosa succederà in merito a questo”.

Soleil e la frecciatina a Delia Duran

In attesa di scoprire se occuperà davvero la poltroncina rossa da opinionista al GF Vip, non perdiamo di vista le sue pungenti battute. L’influencer, che è stata al centro dell’attenzione per il suo flirt con Alex Belli, riappacificatosi poi con la moglie, Delia Duran, non ha risparmiato alla coppietta un’altra uscita.

Soleil ha espresso infatti i suoi dubbi su di loro, parlando con la Ricciarelli, e affermando nel contempo anche le sue perplessità sull’ingresso della moglie di Belli come nuova concorrente. “Non stavano insieme in casa, a meno che non si sono separati o si sono presi un periodo di separazione e lei sta entrando qua”, ha notato lei, ricordando il collegamento dell’attore da casa sua senza la moglie.

La Sorge non è comunque l’unica ad avere dubbi sulla nuova inquilina. Anche Giacomo Urtis ha mostrato infatti le sue perplessità: “A me sembra strano, perché non avrebbe senso”, ha detto, rilanciando però anche il chiaro intento degli autori di continuare con il presunto triangolo Delia-Alex-Soleil. “Lo fanno per continuare la tiritera del ‘lui, lei, l’altra’, perché in qualche modo continua se lei è qua dentro”, ha affermato, scatenando la replica piccata della bella influencer: “È impossibile che io non risponda. Volete mettermi alla prova? Io scelgo di essere me stessa ma se voglio faccio la falsa più di chiunque altro qui dentro”. Con l’ingresso della Duran, insomma, le scintille tra le due non mancheranno di certo.