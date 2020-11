Chi è Giacomo Urtis, nuovo concorrente del GF Vip e chirurgo delle star

editato in: da

Gran cultore della bellezza, Giacomo Urtis ha intrapreso da giovanissimo la carriera medica per arrivare proprio dov’è adesso: il “chirurgo dei vip” si è conquistato la fiducia di molte delle donne più amate del mondo dello spettacolo, e non disdegna i salottini televisivi, dove racconta molto di sé.

Giacomo è nato nel 1977 a Caracas, da genitori di origini italiane, e nei suoi primi anni di vita la famiglia ha fatto ritorno in Sardegna, dove è cresciuto e ha dato il via al suo percorso di studi. Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Sassari, si è specializzato in Dermatologia e Venereologia e solo in seguito ha preso un master in Chirurgia Estetica. Ben presto, grazie a mille sforzi e ad una ferrea volontà di avere successo, Urtis è riuscito ad aprire il suo primo studio, dove ha accolto molti “pazienti” vip.

Sotto le sue mani sono passate star come Valeria Marini e Barbara Berlusconi, Dayane Mello e Taylor Mega, Francesca Cipriani e molte altre. In realtà, il primo cliente è proprio lui: Giacomo Urtis ha ammesso in più occasioni di essersi sottoposto a numerosi ritocchi estetici, per provare in prima persona i trattamenti da proporre nei suoi centri di bellezza. Non ne ha mai fatto segreto, e nel 2019 si è anzi presentato come ospite di Piero Chiambretti con ancora i segni di uno dei suoi più recenti interventi, un lifting che ha completamente stravolto i suoi lineamenti.

Da chirurgo, Giacomo è diventato negli anni un personaggio televisivo molto amato. Oltre ad essere spesso presente in salottini quali quello di Live – Non è la D’Urso, ha partecipato come attore alla web serie The Lady, di Lory Del Santo, e ha pubblicato alcuni singoli musicali che hanno trovato successo soprattutto sui social. Naturalmente, non sono mancate le presenze ai reality show più seguiti: nel 2017 è stato uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi, mentre nel 2020 è entrato a far parte del cast del Grande Fratello Vip.

La sua presenza nella Casa più spiata d’Italia ha portato grande scompiglio – d’altronde era proprio quello l’obiettivo di Alfonso Signorini, che lo ha assoldato. Giacomo Urtis ha infatti cominciato sin da subito a rivelare piccoli segreti dei suoi coinquilini, partendo da Selvaggia Roma. E ai più attenti non è sfuggito il suo particolare interesse per Tommaso Zorzi: d’altronde, dopo la sua tormentata storia d’amore con Rodrigo Alves, si è ritrovato single e il giovane concorrente del GF Vip potrebbe aver fatto breccia nel suo cuore.