GF Vip, rivelazioni inedite di Urtis su Fabrizio Corona: cosa c’è di vero

GF Vip 6: il cast ufficiale

Il Grande Fratello Vip 6 ci regala ogni giorno una valanga di emozioni, ma stavolta il reality condotto da Alfonso Signorini è balzato agli onori della cronaca per via di alcune rivelazioni inedite di Giacomo Urtis. Durante una chiacchierata – apparentemente come le altre – con Sophie Codegoni, il chirurgo dei VIP ha tirato in ballo un personaggio che non è estraneo a questa edizione del GF Vip (almeno in senso lato): parliamo di Fabrizio Corona. Ma qual è la verità?

Giacomo Urtis, cosa ha detto nella Casa del GF Vip

“Lui non ne ha mai fatto mistero”, ha rivelato Giacomo Urtis a proposito di una presunta relazione con un personaggio noto del mondo dello spettacolo. Parlando del più e del meno, l’inquilino della Casa più spiata d’Italia si è espresso con parole vaghe (ma non troppo) su un uomo tatuato e col braccio pieno di gioielli conosciuto casualmente in Sardegna. Da lì non si è risparmiato in dettagli “piccanti” sul rapporto instaurato con questo personaggio misterioso.

Nel corso della chiacchierata con Sophie Codegoni, però, non ha mai fatto esplicitamente un nome. Ma i telespettatori, che non perdono neanche un minuto della diretta h24 del reality, hanno fatto due più due. E hanno subito pensato che si trattasse di Fabrizio Corona.

Lo “zampino” di Fabrizio Corona al GF Vip

Sembra che i fan del reality condotto da Alfonso Signorini non abbiano dubbi sull’identità del misterioso “amore” di Giacomo Urtis. Fabrizio Corona corrisponde alla perfezione alla descrizione non troppo velata che ne ha fatto il chirurgo e, in men che non si dica, la notizia ha fatto il giro dei social.

Non è la prima volta che il nome del fotografo viene associato al GF Vip 6. Anzi, a dirla tutta proprio i telespettatori più accaniti hanno notato la presenza di personaggi della sua “scuderia” all’interno del gioco. Senza dimenticare l’accesa lite tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni: la prima aveva accusato la seconda di “essere d’accordo” con Corona su ciò che avrebbe dovuto fare all’interno della Casa. Come se ci fosse un copione già scritto, insomma.

In quell’occasione la Codegoni aveva respinto con veemenza le accuse della coinquilina, anche se – i ben informati ricorderanno – non è un segreto che sia stata (e sia ancora) in stretti rapporti con l’ex re dei paparazzi. Nessuno ha più parlato di quell’episodio nella Casa, eppure lo spettro di Corona continua ad aleggiare in quel di Cinecittà…

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona, qual è la verità

Di parole se ne dicono tante, ma quando ti trovi all’interno del reality show più seguito d’Italia e dimentichi di essere ripreso dalle telecamere forse non è proprio una bella mossa lasciarsi andare a dichiarazioni troppo intime come queste. Tutti si sono chiesti quale fosse la verità su questa presunta relazione amorosa raccontata da Giacomo Urtis, facendo mille ipotesi.

Ma ci ha pensato Fabrizio Corona a fugare ogni dubbio (forse). Nelle scorse ore, infatti, il fotografo ha condiviso una story su Instagram che sembra confermare la versione di Urtis. Una foto li ritrae insieme a un non ben precisato evento, in un abbraccio affettuoso che dimostra la conoscenza tra i due. Niente di più, in effetti.

Ad aggiungere “pepe” al post, però, sono le parole di Corona: “Amore mio grande unico e solo…era un nostro segreto…daiii”, con cuoricino annesso. Che sia un modo ironico per rispondere o è la verità?