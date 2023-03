“Belve”, le confessioni di Giacomo Urtis e i 320mila euro per ogni puntata

Fonte: IPA Giacomo Urtis, le confessioni a "Belve"

Ogni puntata di Belve di Francesca Fagnani porta con sé il suo carico da novanta di confessioni e scoop. Non è da meno la terza che, prima ancora di andare in onda, promette di regalare al pubblico qualche rivelazione inaspettata. In particolare da parte di Giacomo Urtis, come è emerso dalle anticipazioni sul programma di Rai 2.

Belve, le confessioni di Giacomo Urtis

Sarà perché alle domande di Francesca Fagnani è difficile non rispondere, sarà che – a volte – si ha il desiderio di raccontarsi, ma difficilmente a Belve vanno in scena interviste piatte o monocorde.

La tempra della giornalista fa molto, ma anche la voglia di mettersi in gioco degli ospiti invitati in studio, che si lasciano andare a chiacchierate in cui spesso vengono fuori confessioni. È il caso di Giacomo Urtis che, ospite di Belve nella serata del 7 marzo, stando alle anticipazioni ha rivelato molto di sé.

Chirurgo, 46 anni, è stato anche un concorrente del Grande Fratello Vip. Sul celebre sgabello della trasmissione si è lasciato andare a diverse confessioni. Proprio a partire dai tanti interventi di tipo estetico a cui si è sottoposto. “Molte volte mi guardo nelle foto e dico ‘ah questa… no sono io’ – ha spiegato per poi rispondere a Francesca Fagnani se questo non gli crea malessere -. No sono felice. Se io ho cambiato era per essere un po’ più felice”.

E sull’amore? Giacomo Urtis è tornato su una questione che in passato aveva tenuto banco: il legame con Fabrizio Corona, di cui si era lasciato sfuggire qualcosa mentre era uno degli inquilini della Casa più spiata d’Italia e su cui era intervento anche l’ex paparazzo.

Ora ne ha riparlato a Belve dove Francesca Fagnani gli ha chiesto se era innamorato e ricambiato. Alla prima domanda Urtis ha risposto con un: “Sicuramente ero invaghito, sì”, mentre alla seconda con: “Ti dirò di sì”.

Francesca Fagnani, però, ci ha voluto vedere chiaro e ha chiesto se si trattasse di amicizia o amore: “Un ibrido: un amicizia speciale”, ha sottolineato il protagonista dell’intervista. Che ha confessato di non aver mai sentito nessuna competizione con Nina Moric (che aveva smentito di essere lei la compagna dell’epoca) o con Belen: “No io ero un’altra cosa, quindi mai sentito in competizione. Quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte, oltre il rapporto che lui poteva avere con l’ex moglie piuttosto che la fidanzata”. Inoltre ha spiegato: “Può essere che magari qualche volta c’era dell’intimità, però insomma… cose nostre”.

Belve, il costo di 320mila euro a puntata

Una puntata di Belve costerebbe 320mila euro: a fare i conti in tasca al programma condotto da Francesca Fagnani è stata La verità di Fabrizio Belpietro. A quanto pare la nuova casa di produzione della trasmissione è la Fremantle e, senza dubbio, c’è stato qualche cambiamento rispetto alle precedenti edizioni.

A partire dalla collocazione nel palinsesto che ha visto Belve slittare in prima serata. A quanto pare, poi, ci sono stati anche ospiti che hanno richiesto un cachet particolarmente elevato. Insomma conti alla mano Belve costerebbe 320mila euro a puntata. Quella con Giacomo Urtis è la terza e vede tra gli altri ospiti Al Bano e Bianca Balti. Una cosa è certa: le interviste agli ospiti e quello che fanno emergere fanno sempre parlare molto di sé.