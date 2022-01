Nina Moric, cos’è successo davvero con Fabrizio Corona e Giacomo Urtis

Fabrizio Corona e Nina Moric, la storia del loro amore

Fa rumore l’indiscrezione lanciato da Giacomo Urtis nella casa del Grande Fratello Vip. Il noto chirurgo sostiene di aver avuto una liason con Fabrizio Corona, scatenando la curiosità sia dentro il reality che fuori.

A qualche ora dalla rivelazione, il re dei paparazzi ha confermato le voci, commentando la storia in maniera ironica. Resta tuttavia un mistero da svelare. All’epoca dei fatti che racconta il concorrente del reality – nello specifico a Sophie Codegoni – Corona era fidanzato.

Il dubbio su chi possa essere la donna del triangolo è quindi tutto da scoprire. Così interviene sulla questione Nina Moric, punzecchiata dalle allusioni dell’opinione pubblica.

Fabrizio Corona e Giacomo Urtis: lo scoop del Gf

La casa del Grande Fratello ha mille occhi e orecchie, quelli di un Paese intero, quindi quando si raccontano episodi personali, niente rimane poi privato per davvero.

Ciononostante Giacomo Urtis si è lasciato sfuggire un dettaglio clamoroso sulla sua vita amorosa, tirando in ballo il paparazzo più famoso d’Italia. “Un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo che lo conoscevo. Mi giro e mi presento, lui mi dice ‘Ciao, io sono Fa’. Pensa che ho lasciato la ragazza che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui”.

Alla rivelazione del chirurgo, Fabrizio Corona ha replicato prontamente sul suo profilo Instagram, scherzando pure sull’accaduto. “Amore mio, grande unico e solo, era un nostro segreto, dai!”.

Laddove il flirt tra i due fosse vero, resterebbe comunque un altro rompicapo da risolvere, in quanto l’incontro tra i due sarebbe avvenuto proprio quando il fotografo era fidanzato. Si sono così formate due fazioni per scoprire la famosa donna del mistero.

In tanti hanno ipotizzato che la donna del triangolo possa essere Belen Rodriguez, altri invece sostengono sia Nina Moric. Mentre la bella conduttrice di Tu sì que vales si è tagliata fuori dalla questione, scegliendo – per ora – la democratica via del silenzio, la modella croata ha commentato la storia a modo suo.

Corona e Urtis: il commento di Nina Morić

Sentendosi tirata in ballo, la showgirl croata ha spiegato a Dagospia la sua versione dei fatti sul presunto flirt tra l’ex compagno e il concorrente del GF. “Lo giuro su mio figlio, non sono io il terzo incomodo di questa storia. Io a quell’epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con Belen Rodriguez”.

E aggiunge, per fugare qualsiasi dubbio: “Finché siamo stati insieme, Fabrizio neanche lo conosceva Urtis. Sì, Giacomo aveva il desiderio di agganciarlo ma sono diventati amici solo dopo dicembre 2008, quando noi ci siamo lasciati e Fabrizio stava già con Belen“.

Nina ammette però di aver conosciuto il chirurgo già nel 2005, durante una vacanza estiva, quando vittima di un incidente in mare – era stata morsa dalle meduse – il medico le fu presentato come estetista e dermatologo. Dunque per la modella il concorrente del GF Vip non era affatto uno sconosciuto, nonostante questo si tira perentoriamente fuori dal triangolo amoroso, alludendo anzi a un coinvolgimento della showgirl argentina.

La Moric chiosa infine con una battuta sarcastica: “Io la donna del triangolo? Ma ne so gestire a malapena uno, figuriamoci due!”. Insomma, a detta di Nina, lei con questa storia non c’entra proprio nulla.