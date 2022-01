GF Vip, il ritorno di Dayane e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Un’altra puntata del Grande Fratello Vip 6 è andata in onda il 7 gennaio 2022. Ormai è passato molto tempo da quando la porta rossa della Casa si è aperta e ha visto entrare una serie di “Vipponi” che sembra essere infinita, ma la strada è ancora molto lunga. La fine del programma è lontana, ma nella Casa più spiata d’Italia il clima è già barcollante da un bel po’. Sarà la stanchezza? Probabile, ma non scontato. Ciò che è certo è che Signorini ha tentato l’impossibile per smorzare i toni del suo “rimprovero”, offrendo un gradito ritorno e non solo.

Nel frattempo Soleil sembra aver perso lo scettro del protagonismo, e per lei ci sono state due grandi sorprese: una non entusiasmante, potremmo scommettere, e un’altra che ha apprezzato davvero molto: Dayane Mello ha fatto il suo ritorno momentaneo nella Casa del GF Vip, ed è stato magico. Forse non tanto quanto l’arrivo di Kevin, il piccolo fratello di Manuel Bortuzzo, che si è commosso (e noi con lui). Insomma, una puntata davvero piena di emozioni, ma analizziamola meglio.

Soleil Sorge, la sorpresa che davvero non si aspettava (e la commuove)

Soleil Sorge è apparsa sottotono. Da quando Alex Belli ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, la modella pare non abbia più un granché da fare o dire, ma adesso dalla porta rossa si prospetta l’entrata di una persona che lei conosce abbastanza bene: Delia Duran.

Alfonso Signorini ha voluto farle una grande sorpresa, però, forse per addolcirle la pillola dopo l’annuncio dell’ingresso della moglie di Alex Belli, con il quale ha provato grandi emozioni nel primo periodo della trasmissione: Dayane Mello è tornata al GF Vip, più bella che mai.

Proprio così, la modella, reduce dal programma brasiliano La Fazenda (in cui ha vissuto momenti delicati e particolari), ha fatto il suo ritorno nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla sua amica Soleil Sorge, la quale ha ceduto al suo filtro di donna dura che non si scompone mai, lasciando spazio a lacrime di vera commozione. Dayane è stata in grado di trasmetterle una forza incredibile, consigliandole una piccola tecnica per gestire al meglio la situazione: un po’ di meditazione e anche un po’ di palestra.

L’ingresso di Delia Duran: l’affronto di Signorini a Soleil, che però non si scompone

Per Soleil Sorge non è stata una serata molto tranquilla, ma possiamo definirla piena di emozioni sia in negativo che in positivo. Questa volta, siamo sicuri, si è trattato di sensazioni non belle. A fare l’annuncio del suo ingresso nella casa del GF Vip, infatti, è stata Delia Duran, moglie dell’attore Alex Belli, con il quale Soleil ha speso molti momenti di intimità all’interno della Casa.

A Delia non sono andate giù molte cose, e nonostante il riavvicinamento con suo marito Alex Belli, non perdona a Soleil il trascorso con l’attore. Non sappiamo bene cosa aspettarci, perché Delia Duran potrebbe essere una scintilla in grado di creare scompiglio in tutta la casa. Anche perché, diciamocelo, Soleil è apparsa totalmente indifferente alla notizia che vede Delia nuova concorrente del Gf Vip. Potrebbe trattarsi di un’indifferenza apparente, senza dubbio.

Manuel Bortuzzo, la sorpresa commovente

Nello scompiglio generale della puntata, dovuto soprattutto alla polemica del conduttore Alfonso Signorini, c’è stato molto spazio per le emozioni positive. Manuel Bortuzzo, ormai è risaputo, abbandonerà la Casa del GF Vip. I motivi sono più di uno, e li ha spiegati suo padre in un’intervista in cui ha raccontato anche il perché non ci sarà alcuna penale da pagare nonostante il concorrente uscirà prima del tempo previsto da contratto.

Una situazione decisamente particolare, quella di Manuel Bortuzzo, che ha affrontato e sta affrontando molte difficoltà da ogni punto di vista. A fargli spuntare un sorriso sulle labbra è stato suo fratello Kevin, che ha espresso tutto il suo amore nei suoi confronti, creando un momento davvero intimo e commovente per tutti, non solo per i diretti interessati.