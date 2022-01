GF Vip, Manuel Bortuzzo lascerà la Casa senza pagare la penale: il motivo

GF Vip 6: il cast ufficiale

L’edizione del Grande Fratello Vip più lunga della storia, ma non per Manuel Bortuzzo che ha deciso definitivamente di abbandonare la Casa come ha già annunciato ai suoi compagni. Come da regolamento, però, i concorrenti che non portano a termine la durata prevista dal contratto sono soggetti al pagamento di una penale; questo non è il caso di Manuel, il quale ne sarà esente. Suo padre, in un’intervista a Fanpage, ha spiegato i motivi della decisione del Grande Fratello e anche quelli che hanno spinto il figlio a voler uscire dal programma.

Manuel Bortuzzo, esente dalla penale del Grande Fratello Vip

Quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Signorini andrà in onda fino al 14 marzo 2022, e la notizia ormai è fin troppo vecchia. A dicembre i concorrenti avevano avuto l’opportunità di abbandonare il gioco una volta messi al corrente del prolungamento fino a marzo, e avevano avuto soprattutto l’opportunità di farlo senza pagare una penale che altrimenti sarebbe stata d’obbligo per contratto.

Manuel Bortuzzo aveva deciso di restare, ma le cose ad oggi sono cambiate e non di poco. Il giovane concorrente, infatti, ha espresso la sua voglia di andare via. Suo padre, Franco Bortuzzo, ha spiegato in un’intervista a Fanpage che suo figlio non sarà sottoposto ad alcuna penale e i motivi sono fin troppo comprensibili.

“Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio”, ha rivelato il padre del giovane nuotatore. “Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute”, ha continuato, spiegando che suo figlio non pagherà nonostante abbia deciso di uscire dalla casa dopo il tempo limite. I motivi di salute del ragazzo sono evidenti, così come è evidente la sofferenza (sia fisica che psicologica) che sta attraversando. Un clima che non gli appartiene più e che non riesce a farlo stare bene, per questo Manuel Bortuzzo potrà abbandonare la casa del Grande Fratello Vip senza problemi.

Manuel Bortuzzo, i motivi della sua scelta

Era stato lui stesso a decidere di continuare l’avventura all’interno della casa più spiata d’Italia; è stato fin da subito il concorrente di punta dell’edizione, idolatrato da tutti e soprattutto dal conduttore Alfonso Signorini, ma non solo: Manuel, infatti, era considerato il papabile vincitore da prima che il programma iniziasse. Sicuramente per la sua storia importante, per il suo carattere e per il messaggio di speranza che è riuscito a portare.

Ma la Casa del Grande Fratello, adesso, sembra non essere più il posto giusto per lui, perché Manuel è stanco. La motivazione che ha dato il padre è che suo figlio è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti per poter tornare in forma. “Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere”, ha continuato.

Ma c’è una motivazione ancora più forte che avrebbe portato Manuel Bortuzzo a decidere di voler abbandonare la casa del GF Vip. Non è più motivato, a detta del signor Franco. Il perché? L’uscita dalla Casa da parte di Aldo Montano. I due avevano instaurato un rapporto bellissimo all’interno del reality; un rapporto fraterno, oseremmo dire, e da quando il campione olimpico è uscito dal gioco Manuel non è più lo stesso. “Adesso che non c’è più Aldo, è molto demotivato. Si era affezionato a lui in maniera incredibile”, ha spiegato, rivelando che non esclude il fatto che possa essere Montano stesso, a sorpresa, a “prelevare” l’amico Manuel dalla Casa quando dovrà uscire.