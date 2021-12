GF Vip, la decisione di Signorini: Laura Freddi al posto della Bruganelli

GF Vip 6: il cast ufficiale

Al GF Vip 6 non ci si annoia mai, dobbiamo proprio ammetterlo. Complici anche le “trovate” di Alfonso Signorini che, tra nuovi ingressi e maliziose clip, non perde occasione per smuovere le acque tra i Vipponi che attualmente occupano la Casa di Cinecittà. Stavolta, però, la decisione del conduttore ha a che fare con l’opinionista Sonia Bruganelli, con la quale c’era stato uno screzio qualche puntata fa. Sarà un caso che per sostituirla abbia scelto una storica ex di Paolo Bonolis?

Laura Freddi sostituisce la Bruganelli al GF Vip

Avevamo parlato di Sonia Bruganelli per via dello screzio con il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini. I due si erano pizzicati in diretta, anzi a dirla tutta all’opinionista non era piaciuto affatto il modo in cui Alfie l’aveva zittita, impedendole di completare il suo ragionamento.

Magari è un caso ma, stando all’indiscrezione lanciata da Dagospia poi confermata da TVBlog, nella puntata di lunedì 3 gennaio 2022, la prima del nuovo anno, la poltrona di Sonia Bruganelli sarà occupata da un volto non del tutto nuovo per il reality di Canale 5. Signorini ha deciso di sostituirla, infatti, con Laura Freddi, che ha già partecipato alla prima edizione del GF Vip (nel 2016).

Tutti conosciamo la bionda showgirl, salita alla ribalta sin dai tempi di Non è la Rai, dove ha conosciuto Miriana Trevisan (attualmente tra i concorrenti) e con la quale in seguito ha fatto coppia come Velina a Striscia la Notizia. Un volto storico del piccolo schermo, che però ha un “legame” particolare con la Bruganelli: Laura è stata per anni fidanzatissima con suo marito, il conduttore Paolo Bonolis.

La “vendetta” di Alfonso Signorini

È davvero molto facile pensare a una “vendetta” da parte di Alfonso Signorini nei confronti della Bruganelli. Come ben sanno i telespettatori del GF Vip, nella puntata prima di Natale l’opinionista si infuriò con il conduttore al punto di lasciare lo studio e scatenando (ovviamente) i commenti sui social, quasi totalmente a suo favore vista la reazione poco “carina” di Signorini nei suoi confronti.

Eppure dobbiamo ricrederci, almeno in parte. Perché in realtà l’assenza della Bruganelli nella puntata del 3 gennaio 2022 non è una novità ed è stata la stessa opinionista ad annunciarla in diretta al GF Vip. Lady Bonolis non sarà presente in studio per festeggiare il Capodanno insieme al marito e alla famiglia.

L’altra opinionista, Adriana Volpe, dopo l’annuncio della collega (con cui non scorre proprio buon sangue) non ha perso occasione per l’ennesima “provocazione”. “Avrei qualche nome da proporre”, gli ha detto ma Alfie non ha sentito ragioni, dichiarando a gran voce che sarebbe stato lui a scegliere personalmente la sostituta di Sonia.

Che avesse già in mente questa improbabile “staffetta”?