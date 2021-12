GF Vip: retroscena sullo scontro Signorini-Bruganelli (difesa dai social)

Lo scontro tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del GF Vip, andata in onda lunedì 20 dicembre 2021, è stato forse il momento più visto e commentato sui social. Con l’opinionista che zittita in malo modo dal presentatore (“Così come ti do la parola, te la tolgo quando voglio”) che abbandona lo studio durante lo stacco pubblicitario, salvo poi rientrare, probabilmente tranquillizzata dagli autori, e non mandarle a dire ad Alfonso “È il modo in cui mi hai tolto la parola che non è stato carino”.

Ebbene tale siparietto ha avuto due immediate reazioni da parte del pubblico, per la maggior parte schieratosi immediatamente dalla parte di Sonia: confermare la tesi che Signorini, più che un presentatore, è un dittatore, nel senso che pensa di poter fare e dire in prima serata quello che vuole, benedicendo a verità assolute le sue personali opinioni (ricordate l’affair aborto?) e trasformare la Bruganelli, fino a ieri criticata e detestata dal popolo, eroina del girl power e della lotta alla maleducazione e sessismo.

Basta farsi un giro sui social per capire da che aria tira il vento: “Il pubblico applaude sonia bruganelli; Finalmente qualcuno che ha dignità! Stavolta Alfonso l’ha fatta proprio fuori dal vaso! Brava #SoniaBruganelli”; “Nessuno puó mettere Sonia Bruganelli in angolo. Alfonso pessimo come sempre”; “#soniabruganelli stava sulle palle a tutta Italia ora è diventata il mio idolo.#GFvip #gfvip6 #signorini”

Chi è riuscito a visualizzare le stories immediatamente successive al momento clou ha immortalato lo sdegno di Mrs Bonolis, che non aveva nessuna intenzione di rientrare in studio.

Tra chi ironicamente ha commentato che ora “Signorini dovrà vedersela con maestà Bonolis” e chi ha cinicamente scritto “per fortuna ce la siamo levata dalle scatole” (non proprio tutti sono stati riconquistati), aspettiamo di vedere se giovedì Alfonso farà un passo indietro, se si cospargerà il capo di cenere per amore di audience e di atmosfera natalizia o resterà nel suo. D’altronde, lo scontro fra primedonne è da sempre di difficile risoluzione….