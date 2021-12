GF Vip, Manuel Bortuzzo rivela la data di uscita dalla Casa

GF Vip 6: il cast ufficiale

Non si può certo dire che questa edizione del Grande Fratello Vip non sia movimentata: dai flirt nati (e a volte anche finiti) davanti alle telecamere alle liti memorabili che difficilmente dimenticheremo, ne sono accadute davvero di tutti i colori. E i colpi di scena non sono mai mancati, naturalmente. Come l’improvviso annuncio di Manuel Bortuzzo, che ha deciso di lasciare la Casa e ha persino rivelato il giorno in cui se ne andrà.

Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip

Sono passate ormai molte settimane da quando è arrivata la notizia che anche quest’anno il GF Vip sarebbe stato prolungato. Quella che sarà l’edizione più lunga della storia del reality show si concluderà solamente il prossimo 14 marzo 2022. Di sorprese da scoprire ce ne saranno dunque ancora molte, e una è appena arrivata: Manuel Bortuzzo ha infatti ammesso di non voler continuare la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Il giovane nuotatore non è stato tra coloro che hanno lasciato il gioco a dicembre, come permesso dalla produzione a seguito del prolungamento della trasmissione.

La sua decisione aveva un po’ sorpreso tutti. Suo papà Franco aveva infatti tempo fa rivelato che Manuel aveva molti progetti in ballo per le settimane successive al GF Vip, e questo quando ancora non si sapeva dell’allungarsi dello show. Ed è stato sempre il padre ad avere dubbi sul fatto che Bortuzzo potesse portare avanti la sua esperienza sino alla fine, ovvero sino a metà marzo. Lo aspetta il lancio del suo film, tratto dal libro Rinascere – L’anno in cui ho ricominciato a vivere. E lo aspetta naturalmente la piscina, che è sempre stata tutto il suo mondo.

A sciogliere il mistero ora è lo stesso Manuel, che ai suoi coinquilini ha rivelato di voler lasciare la Casa con largo anticipo rispetto alla data della finale. Parlando con Carmen Russo e Katia Ricciarelli, il giovane ha annunciato: “Io me ne vado il 14 o il 17, pensavate che restavo fino a marzo?” – dando così addirittura la presunta data in cui uscirà dal gioco. Il 14 e il 17 gennaio, in effetti, andranno in onda le nuove puntate del GF Vip, e qual momento migliore per parlare di un ritiro? Sembra dunque che Bortuzzo abbia già preso la sua decisione, e l’avventura nel reality show sta per giungere al termine.

Manuel Bortuzzo e Lulù

Il pubblico a questo punto non può fare a meno di chiedersi quale sarà la reazione di Lulù alla notizia che Manuel lascerà in anticipo il GF Vip. I due stanno vivendo una travagliata storia d’amore: iniziata come un semplice flirt già nelle prime settimane di permanenza nella Casa, questa relazione ha avuto molti alti e bassi. Anzi, tra di loro sembrava ormai tutto finito quando all’improvviso, nei giorni scorsi, i due innamorati sono tornati a scambiarsi tenerezze e gesti d’affetto. Un comportamento che aveva lasciato a bocca aperta anche Alfonso Signorini, il quale aveva chiesto spiegazioni.

Manuel e Lulù avevano dunque chiarito le loro posizioni e avevano deciso di viversi questo amore senza rimpianti. Adesso però dovranno affrontare un nuovo ostacolo: la Principessa Selassié, che aveva finalmente trovato un po’ di serenità dopo tanti turbamenti emotivi, dovrà superare l’addio di Bortuzzo, pronto a lasciare la Casa. I suoi fan sono ovviamente preoccupati, ma per scoprire qualcosa in più non possiamo far altro che attendere l’evolversi della situazione.