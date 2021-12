GF Vip, Clarissa Selassié difende Lulù: i dubbi sul rapporto con Bortuzzo

GF Vip 6: il cast ufficiale

La principessa etiope Clarissa Selassié ha difeso sua sorella Lucrezia e ha manifestato il suo disappunto per il riavvicinamento della ragazza con Manuel Bortuzzo.

Clarissa, lo ricordiamo, è la minore delle sorelle Selassié ed è anche la prima delle tre ad essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. La giovane, durante un’intervista a Fanpage.it ha preso le difese di sua sorella Lulù, spesso criticata e accusata di essere troppo “fragile” per stare nella casa e ha parlato del rapporto che la sorella sta portando avanti, tra alti e bassi, con Manuel Bortuzzo.

“Se non fosse il posto adatto a lei, lo riconoscerebbe da sola” ha detto Clarissa riferendosi a chi ha giudicato sua sorella troppo sensibile per il GF Vip. “È una ragazza molto intelligente. Lei era la prima a voler andare al GF Vip per mettere alla prova i suoi limiti. Mi fa piacere che la gente si preoccupi, però se fosse stata male, sarebbe tornata a casa di sua spontanea volontà”. E ha aggiunto che nessuno dovrebbe giudicare la salute mentale di un’altra persona, a meno che non siano specialisti.

Clarissa fa chiarezza sui presunti i problemi alimentari della sorella

La preoccupazione degli spettatori per la salute di Lulù Selassié è dipesa anche da alcune dinamiche avvenute nella casa che hanno portato a parlare addirittura di bulimia e sull’argomento, Clarissa ha voluto fare chiarezza. “Ha semplicemente avuto un po’ tutto a soqquadro: casa nuova, ambiente nuovo, noi non abbiamo mai fatto televisione, quindi siamo state un po’ lanciate in questa esperienza. Essendo ipersensibile, mia sorella accumula lo stress fisicamente. Lulù, essendo molto delicata di stomaco, vomitava” ha detto la principessa.

Il tormentato rapporto di Lulu Selassié e Manuel Bortuzzo

La ragazza non si risparmia neanche su un altro argomento che coinvolge direttamente la sorella e l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo che nei giorni scorsi aveva per l’ennesima volta allontanato Lulù a causa delle insistenti attenzioni che riceveva dalla giovane, per poi decidere di riavvicinarsi alla principessa.

Un tira e molla che Clarissa Selassié non vede di buon perché sua sorella rischia di illudersi di nuovo. “Un’illusione per la terza volta, che non le farebbe bene, non le permetterebbe di godersi la sua esperienza. Ogni volta che supera la cosa, in qualche modo si torna al passo di prima e vorrei tanto evitarlo” ha detto Clarissa.