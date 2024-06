Clarissa Franchi, chi è la moglie di Giovanni Di Lorenzo

Fonte: IPA Clarissa Franchi e Giovanni di Lorenzo

È la classica ragazza della porta accanto, dal sorriso rassicurante e dallo sguardo dolcissimo: si chiama Clarissa Franchi ed è la moglie di Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli e difensore della Nazionale Italiana. La loro è una storia d’amore di lunga data: sono legati da quando erano appena dei ragazzini e oggi hanno costruito una splendida famiglia, che però hanno sempre cercato di tenere lontano dalle luci dei riflettori.

Chi è Clarissa Franchi

Non ha mai amato le luci della ribalta ed è per questo che si conosce davvero poco di lei: Clarissa Franchi è la moglie del calciatore Giovanni Di Lorenzo ma a differenza di molte wags che amano stare sotto i riflettori, lei ha sempre preferito mantenere una certa riservatezza sulla sua vita privata.

Di Clarissa, originaria della Toscana, sappiamo che a febbraio del 2019 ha conseguito una laurea magistrale in Linguistica e Traduzione con il massimo dei voti. La ragazza non ha mai amato parlare di sé, ma è stato proprio il terzino del Napoli a raccontare qualcosa della moglie durante alcune interviste.

“Io e Clarissa siamo cresciuti insieme, condividiamo quasi tutto. Lei è orgogliosissima di me e anche io di lei. Ha fatto un percorso importante con l’università e si è laureata in tempi brevissimi con 110 e lode tutte e due le volte. Anche lei sa il fatto suo e sono molto contento dei suoi risultati. Quando abbiamo due o tre giorni liberi viaggiamo, facciamo il possibile per visitare nuovi luoghi, ma siamo ragazzi tranquilli”, ha rivelato.

La storia d’amore di Clarissa Franchi e Giovanni Di Lorenzo

L’amore di Clarissa Franchi e Giovanni Di Lorenzo è forte e duraturo: il loro primo incontro risale a quando erano solo dei ragazzini e da allora non si sono più lasciati. Dopo tanti anni di relazione i due hanno deciso di convolare a nozze nel giugno del 2022: per il loro giorno più bello hanno scelto una cerimonia intima insieme alle persone più importanti, celebrando questo momento lontano dai social, condividendo le immagini più belle delle loro nozze a distanza di qualche giorno.

La coppia ha pronunciato il fatidico sì nella chiesa di Segromigno in Monte, in provincia di Lucca, per poi continuare a festeggiare fino a tarda notte insieme ad amici e parenti a Villa Mansi, la splendida location sulle colline lucchesi. Una scelta di cuore quella di Clarissa e Giovanni, che hanno voluto compiere il grande passo nella loro terra d’origine e celebrare il loro amore insieme alle loro famiglie.

La coppia si è unita in matrimonio nel 2022, ma due anni prima, a maggio del 2020, sono diventati genitori di Azzurra. Una gioia immensa per la loro famiglia, che si è allargata ancora nel febbraio del 2023, quando è nata la piccola Carolina: l’annuncio è arrivato anche in questo caso su Instagram, sul profilo del calciatore (Clarissa ha un account privato), che è stato inondato dall’affetto di colleghi, fan e ammiratori.