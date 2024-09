Fonte: IPA Clarissa Burt

Stasera, lunedì 30 settembre, su Canale5 va in onda la quinta puntata della nuova edizione del Grande Fratello, il celebre reality show che continua a tenere incollati milioni di spettatori ogni settimana. La diretta, che inizia alle 21,40, si preannuncia particolarmente ricca di sorprese, con diverse dinamiche che potrebbero modificare gli equilibri all’interno della Casa. Tra i momenti salienti della serata ci sarà l’attesissimo esito del televoto, poiché porterà alla selezione del primo candidato ufficiale all’eliminazione di questa edizione.

Grande Fratello, anticipazioni del 30 settembre

Sebbene la prima eliminazione ufficiale sia fissata per giovedì 3 ottobre, la tensione inizia a crescere tra gli inquilini della Casa, che sentono il peso del televoto imminente. Il pubblico è chiamato a salvare il concorrente preferito tra i quattro in nomination: Iago Garcia, Helena Prestes, Amanda Lecciso e Shaila Gatta. Nonostante l’eliminazione non sia in programma, il televoto di stasera stabilirà chi tra loro sarà il primo a rischiare di lasciare il gioco.

Questo momento è certamente quello clou per il Grande Fratello, poiché le dinamiche interne della Casa patiscono moltissimo l’annuncio dei risultati del televoto. Chi verrà nominato per l’eliminazione sarà costretto a rivalutare la propria posizione all’interno del gruppo e a confrontarsi con la consapevolezza di non aver conquistato il favore del pubblico. Anche per gli altri concorrenti, questo passaggio è sempre un’occasione per riorganizzare alleanze e strategie, rendendo la vita all’interno della Casa ancora più complessa.

Intanto, l’intesa tra Giglio e Yulia non piace per niente a Jessica Morlacchi, che pareva interessata al bel parrucchiere di Reggio Emilia. E così, ferita per il suo comportamento, ha manifestato tutta la sua gelosia benché lui le avesse già specificato che tra loro c’era solo una bella amicizia. Shaila, invece, riceverà la sorpresa della mamma Luisa mentre Helena è sempre più presa da Lorenzo Spolverato.

Clarissa Burt abbandona temporaneamente la Casa

Al centro della puntata, condotta da Alfonso Signorini, con Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, c’è anche l’abbandono temporaneo di Clarissa Burt. L’attrice e modella americana ha infatti lasciato la Casa del Grande Fratello per ricevere un’importante onorificenza. Non si tratta di una decisione legata a problemi personali o di salute, ma la sua uscita ha sollevato numerose polemiche, soprattutto sui social network. Molti fan dello show si sono lamentati, sostenendo che episodi del genere minano l’essenza stessa del programma.

Nel format originale, infatti, i concorrenti erano completamente isolati dal mondo esterno per tutta la durata del reality. Oggi, invece, sembra che ci siano delle eccezioni, come dimostra l’uscita temporanea di Clarissa Burt. “Sembra ormai un hotel”, si legge in alcuni commenti in Rete, con il pubblico che sottolinea come l’essenza del Grande Fratello stia cambiando, permettendo sempre più concessioni ai concorrenti. Tuttavia, al momento non è ancora chiaro se Clarissa rientrerà in Casa durante la puntata di stasera o se il suo ritorno avverrà in un secondo momento.

In bilico il futuro di Amanda Lecciso

Grande tensione per la nomination di Amanda, sorella della più nota Loredana Lecciso. Secondo i sondaggi pubblicati su Forum Free, Amanda è la concorrente che rischia maggiormente di essere eliminata. Attualmente, ha raccolto solo il 16,13% dei voti, il che la pone in fondo alla classifica rispetto agli altri nominati. Iago Garcia sembra essere il favorito, con il 32,90% dei consensi, seguito da Helena Prestes e Shaila Gatta, entrambe vicine al 25%.

Amanda Lecciso potrebbe dunque essere la prima a dover dire addio al Grande Fratello, ma come spesso accade, i sondaggi preliminari possono essere ribaltati dal televoto in diretta. Il pubblico, che è chiamato a decidere chi salvare, potrebbe sorprendere tutti, come già successo in passato, quando concorrenti dati per spacciati hanno ricevuto un’improvvisa ondata di voti che li ha salvati dall’eliminazione.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata del Grande Fratello è trasmessa su Canale5 dalle 21,40 e in simulcast sul canale dedicato di Mediaset Infinity. Come di consueto, lo show vive anche sui social tramite l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.