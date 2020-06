Che fine ha fatto Clarissa Burt

editato in: da

Nata a Philadelphia il 25 aprile 1959, Clarissa Burt è stata una delle donne simbolo del mondo della moda e della tv negli anni ’80 e negli indimenticabili ’90. Trasferitasi a Milano all’inizio dei ruggenti Eighties con l’intezione di sfondare nel fashion, si è fatta conoscere grazie a campagne per brand di spicco come Dior e per la partecipazione allo spot pubblicitario di un celebre ammorbidente.

Nel 1988, ha avuto inizio la sua carriera cinematografica con il film Caruso Pascosky di padre polacco, pellicola di Francesco Nuti. Con il celebre regista ha avuto una storia di un anno e mezzo. Come rivelato nel corso di un collegamento con gli studi di Vieni da Me, la relazione è terminata poco prima dell’uscita del film. Per questo motivo, lei per assistere alla prima ha dovuto acquistare il biglietto.

Per quanto riguarda le altre tappe importanti della sua carriera, è il caso di citare la presenza nel cast di Willy Signori e Vengo da Lontano, altro film di Francesco Nuti, e la partecipazione a due pellicole di Neri Parenti, Casa mia casa mia… e Natale in India (la sua ultima apparizione sul grande schermo).

Legata per tre anni a Massimo Troisi – periodo della sua vita di cui ha parlato sempre durante l’intervista a Caterina Balivo definendo bellissimo il periodo passato accanto al cineasta napoletano – è stata concorrente di due reality, ossia La Talpa nel 2004 e L’Isola dei Famosi nel 2010.

Cittadina italiana dal 2003, nel corso di un’intervista rilasciata al tabloid Spy ha confessato di dovere molto del suo successo a Raffaella Carrà e a Sergio Japino, che la vollero come presenza fissa nello studio del programma Ricomincio da Due, andato in onda dall’ottobre 1990 al marzo 1991.

Cosa fa oggi? Tornata negli USA nel 2005, vive a Phoenix e ha fondato una società di comunicazione, la Clarissa Burt Media Group. Autrice di due libri, uno dei quali dedicato alle ricette della cucina italiana senza glutine, è anche produttrice cinematografica e ha lanciato una linea di creme.

Ormai lontana dal mondo dello spettacolo, è autrice di un podcast e ha una web TV con un palinsesto dedicato a benessere, lifestyle e arte. Concludiamo ricordando che è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 10mila persone, tramite il quale condivide tantissimi contenuti sulla sua vita da imprenditrice.