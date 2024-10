Fonte: IPA Clarissa Marchese

Nel 2014 l’incoronazione come più bella dello Stivale, poi l’avventura a Uomini e Donne, dove trova il grande amore. Oggi l’ex Miss Italia Clarissa Marchese è un’influencer da milioni di follower e mamma di due splendidi bambini. Una parabola che l’ha portata lontana dalle luci della ribalta, ma che le ha fatto scoprire la felicità.

Clarissa Marchese, da Miss Italia a influencer

Clarissa Marchese è nata in Sicilia, a Sciacca, nel 1994 (oggi ha 30 anni). Cresce in una famiglia unita, formata dal padre pizzaiolo Giuseppe e dalla mamma Marisa, di origini statunitensi. Frequenta il liceo scientifico e, mentre studia danza classica, si trasferisce a Parma per studiare Logopedia all’università. La laurea, però, non arriverà mai, perché nel frattempo per Clarissa inizia l’avventura a Miss Italia. Avventura che si conclude con una vittoria per Clarissa Marchese, anche della fascia di Miss Simpatia. È il 2014, l’anno successivo la miss è protagonista di uno speciale del concorso e del videoclip del brano Un’emozione fantastica di Massimo Di Cataldo.

Nell’estate del 2017 e per i due anni consecutivi, Marchese è tra gli influencer protagonisti di The Hottest Swimsuit, docu-reality targato Mtv. E la carriera televisiva di Clarissa si conclude qui. Oggi l’ex Miss Italia si dedica al lavoro sui social, è un influencer di successo con oltre 1,2 milioni di follower all’attivo, numerose collaborazioni e persino un libro pubblicato a suo nome. A decretarne il successo la condivisione della vita familiare, del marito Federico e dei loro piccoli Arya, nata nel 2020, e Christian, arrivato nel 2023.

L’amore per Federico Gregucci nato a Uomini e Donne

Dalla corona al trono, nel 2016 Clarissa Marchese ha partecipato come tronista al dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Qui ha conosciuto e scelto (preferendolo al corteggiatore Luca Onestini) il calciatore in erba Federico Gregucci. I due sono ancora assieme, coppia nata sotto i riflettori e sorprendentemente rimasta assieme. Il matrimonio arriva il 30 maggio 2019, con una romantica cerimonia nel Duomo di Capua, a Caserta. La coppia ha vissuto per qualche anno negli Stati Uniti, perché Federico giocava nella squadra di calcio del Miami. E proprio negli Usa è nata la primogenita Arya, cui la mamma ha dedicato un simpatico libro. Ma i Marchesucci (così li chiamano gli affezionati follower) non si sentivano a casa oltreoceano e, dopo un breve periodo in Toscana, oggi vivono a Milano.

Nel capoluogo milanese, pur posando saltuariamente come modella e dedicandosi alle attività da influencer, Clarissa Marchese dedica la maggior parte del proprio tempo ai suoi bambini: “Sono una di quelle mamme che dedica il 99% delle proprie giornate ai figli. Se prima la mia priorità ero io, con i miei interessi, il mio lavoro, tanto tempo libero a disposizione da dedicare a me stessa, alle amiche, alle uscite e a Federico, adesso, invece, il primo pensiero sono i bimbi. – ha raccontato intervistata da Wamily – La verità è che da quando ho loro la mia vita è cambiata in meglio. Diventare genitori, poi, non ha scalfito la nostra solidità di coppia, anzi devo dire la verità: siamo molto bravi. Devo dare una ‘pacca sulla spalla’ sia a me che a Federico e ammettere che stiamo facendo un buon lavoro”.