Miss Fallaci, quando esce, cast e dove vederla: Mirian Leone è la grande giornalista

Fonte: IPA Miriam Leone protagonista in "Miss Fallaci"

L’attesissima serie Miss Fallaci si prepara a portare sullo schermo uno dei personaggi più emblematici e controversi del giornalismo italiano: Oriana Fallaci. La serie promette di offrire un ritratto intenso e appassionato non solo dei primi momenti della carriera della giornalista, ma anche dei profondi turbamenti personali che hanno segnato la sua vita.

Dopo essere stata presentata alla Festa del Cinema di Roma 2024, Miss Fallaci è pronta per arrivare nelle case del pubblico, e le aspettative non potrebbero essere più alte.

“Miss Fallaci”, trama

Oriana Fallaci, figura emblematica del giornalismo italiano e internazionale, è stata una donna capace di sfidare il potere con la sua penna acuta e uno stile inconfondibile. Le sue interviste e reportage, tradotti in tutto il mondo, hanno fatto di lei una delle voci più influenti del ventesimo secolo.

Proprio per questo, Miss Fallaci ha l’obiettivo di omaggiarla portandoci indietro nel tempo, nei primi anni della sua carriera, raccontando non solo la giornalista, ma anche la donna dietro la professionista.

La serie, composta da otto episodi e prodotta da Paramount Television, Minerva Pictures e Redstrings, è ambientata alla fine degli anni ’50. In questo periodo, Oriana Fallaci, conosciuta come “la ragazza del cinema” per i suoi articoli sul settimanale italiano L’Europeo, compie il suo primo viaggio negli Stati Uniti. Questo viaggio rappresenta una svolta per la giovane cronista, trasformandosi in un’occasione unica per entrare in contatto con le élite di Hollywood e della società americana. Con uno stile giornalistico provocatorio e tagliente, Oriana inizia a tracciare ritratti crudi e ironici di una società che si rivela lontana dal suo immaginario dorato.

Ma Miss Fallaci non si limita solo alla carriera di Oriana. Attraverso la regia di Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella, la serie esplora anche il suo lato più intimo e personale. Durante questi anni, Fallaci vive una tormentata relazione con il collega giornalista Alfredo Pieroni, una storia d’amore carica di passione ma anche di insicurezze e difficoltà, che la porterà a momenti di profonda crisi personale. Tuttavia, proprio in mezzo a questi turbamenti, la giovane giornalista scopre la sua vera missione: raccontare la verità con una voce unica e potente, destinata a lasciare un segno indelebile nella storia del giornalismo.

Il cast di “Miss Fallaci”

A interpretare un personaggio così complesso e sfaccettato come quello di Oriana Fallaci è Miriam Leone, attrice pluripremiata e molto amata dal pubblico. La Leone ha lavorato a stretto contatto con Edoardo Perazzi, nipote della Fallaci, per comprendere appieno la personalità della giornalista, visitando la sua casa e immergendosi nei suoi oggetti personali.

Al suo fianco, nel ruolo di Alfredo Pieroni, c’è Maurizio Lastrico, mentre Francesca Agostini interpreta Giovanna Corsi, e Jóhannes Jóhannesson veste i panni di Orson Welles. Tra le altre presenze di rilievo troviamo Ken Duken, che interpreta una delle personalità americane incontrate da Oriana, e Rosanna Gentili nel ruolo della madre della Fallaci.

Il cast è completato da Giordano De Plano, Francesco Colella e Leonardo Lidi, che con le loro interpretazioni contribuiscono a dare profondità a questa serie ricca di emozioni.

“Miss Fallaci”, dove vederla

Dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024, Miss Fallaci sarà trasmessa su Rai 1 nei prossimi mesi, con la possibilità di seguirla episodio dopo episodio. Grazie a una trama coinvolgente e a un cast di grande talento, la serie si preannuncia come uno degli appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati di biografie e storie di donne straordinarie.