Anticipazioni Verissimo, gli ospiti di sabato 12 ottobre: un matrimonio tanto atteso

A Verissimo Silvia Toffanin continua a puntare su Uomini e Donne. Del resto il programma di Maria De Filippi è uno dei più amati e seguiti del piccolo schermo. E così se la scorsa settimana la conduttrice ha accolto nel suo studio le ex troniste Clarissa Marchese (col marito Federico Gregucci) e Sophie Codegoni, ora è il turno di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Ma non mancherà lo spazio dedicato alle serie tv turche: da La rosa delle vendetta arriverà Murat Ünalmış, alias Gülcemal.

Ospiti Verissimo sabato 12 ottobre: il ritorno in tv di Andrea e Arianna

Silvia Toffanin intervisterà a Verissimo Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Un gradito ritorno sul piccolo schermo per la coppia che, lontano dai riflettori, ha saputo creare una splendida e solida famiglia. Lo scorso febbraio è nata la piccola Allegra mentre lo scorso giugno Cerioli ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna. Andrea e Arianna parleranno ampiamente della loro bellissima storia d’amore e dei loro progetti futuri, che includono appunto le nozze.

Ritratto di famiglia anche con Marco Maddaloni e Romina Giamminelli, sposati dal 2015 e genitori di tre bambini. La coppia non sta attraversando un periodo particolarmente facile: qualche mese fa è venuto a mancare il padre di Romina mentre Maddaloni era al Grande Fratello. Il judoka ha prontamente lasciato la Casa più spiata d’Italia e in una recente intervista a Caterina Balivo a La volta buona ha confidato che non è facile andare avanti senza la presenza dell’amato Mario.

Non mancheranno le interviste inedite: per la prima volta a Verissimo sarà intervistata una giovane pianista dal grande talento, ovvero Frida Bollani Magoni. L’artista, classe 2004 e figlia di Stefano Bollani, presenterà il suo primo libro uscito lo scorso 8 ottobre dal titolo La mia musica. Come si può intuire dal titolo nell’opera viene raccontato il grande amore di Frida per il mondo delle sette note. Con uno sguardo giovane eppure lucidissimo, Frida racconta la sua formazione musicale, le prime esperienze, il rapporto con il pubblico, il concetto di “genere” e la sua evoluzione, il legame quasi viscerale con i suoni.

Le anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato 12 ottobre

A Verissimo, in esclusiva, anche Nadia Bengala per parlare della situazione complicata e drammatica che sta vivendo la figlia Diana. Quest’ultima ha 28 anni ed è stata condannata a dieci mesi per danneggiamento, furto, tentata rapina e lesioni dopo che lo scorso marzo ha cercato di rubare dentro ad alcune automobili in zona Casal del Marmo a Roma. Furto fallito per l’intervento di un passante poi aggredito e ferito dalla figlia di Bengala.

“Diana è una ragazza sensibile e intelligente. La droga però la sta cambiando, sta scivolando verso il baratro. Per salvarla, l’unica strada è ricoverarla. Un giudice deve prendersi l’impegno di disporne il ricovero coatto. Di sua spontanea volontà, non andrà mai. E allora sarà la fine. Da sola io non ce la posso fare a salvarla”, ha raccontato di recente l’ex Miss Italia al Corriere della Sera.

Poi, sempre a Verissimo, l’intenso racconto di vita dell’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza fissa di È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, su Retequattro. E infine, come già anticipato, direttamente dalla serie La rosa della vendetta ci sarà uno spazio dedicato a Murat Ünalmış, che nella serie interpreta Gülcemal.