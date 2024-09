La volta buona, cos’è successo martedì 24 settembre: le confessioni di Mia Ceran

Fonte: IPA Mia Ceran

Dopo lo sciopero Rai che ha stravolto per ventiquattro ore la programmazione della rete, La volta buona di Caterina Balivo è tornato in onda martedì 24 settembre. Tra gli ospiti della puntata Mia Ceran, pronta a debuttare alla guida di Tv Talk, su Rai3, dopo l’addio di Massimo Bernardini, che ha presentato il programma per ben venti anni.

Mia Ceran a La volta buona

A La volta buona Mia Ceran ha parlato a lungo della sua nuova avventura professionale, quella a Tv Talk, in partenza il prossimo 28 settembre. Ma c’è stato spazio anche per le confidenze private: la conduttrice è felice accanto al compagno Federico Ferrari, di professione manager, che l’ha resa madre di due figli, Bruno e Lucio. “Ma nessun matrimonio all’orizzonte”, ha precisato la giornalista, che ha ammesso anche di aver mantenuto un ottimo rapporto con tutti i suoi (pochi) ex fidanzati. Tra questi Malcom Pagani, figlio di Barbara Alberti, con il quale la relazione è giunta al termine nel 2018.

Successivamente l’incontro con Ferrari, che ha cambiato la vita di Mia. Caterina Balivo ha fatto notare alla Ceran che ha scelto per i suoi figli nomi semplici, lontani da ogni forma di divismo. “Volevo qualcosa di semplice e corto – ha spiegato – Nella vita mi ha portato fortuna avere un nome corto. Bruno, in realtà l’ha pensato più il mio compagno, è legato al suo amore per la natura. Quando è nato Lucio cercavamo la stessa semplicità di Bruno. E il nome Lucio ci riportava alla mente cantanti che amiamo come Lucio Dalla e Lucio Battisti. Quando ho partorito dalla nostra playlist è spuntata una canzone di Dalla e così abbiamo definitivamente scelto il nome Lucio”.

In aggiornamento