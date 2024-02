Marco Maddaloni ha lasciato la Casa del Grande Fratello dopo la puntata andata in onda mercoledì 28 febbraio. Tutto è accaduto poco prima che venisse interrotta la diretta alle 3, per poi riprendere come di consueto alle 9 del mattino: il judoka è entrato in confessionale per non uscirne più. La produzione ha comunicato l’uscita di Maddaloni tramite un post condiviso sui social e da quel momento sono partite le ipotesi più disparate su questa misteriosa “sparizione”.

Il comunicato del Grande Fratello sull’uscita di Maddaloni

Come sempre accade in questi casi, la produzione del Grande Fratello comunica ufficialmente l’uscita di un inquilino condividendo sui social, a cominciare da Instagram, un messaggio per i telespettatori. Messaggio che, nel caso specifico, non ha fornito dettagli sulle reali ragioni che hanno spinto Marco Maddaloni ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia, limitandosi a scrivere per “motivi personali“, ma anche specificando un “momentaneamente” che lascia intendere non si tratti di una decisione definitiva.

Quel che hanno visto i telespettatori sintonizzati sul canale 55 (Mediaset Extra) è stata una scena alquanto strana. Mentre tutti gli inquilini erano ancora svegli sulla scia dell’adrenalina della puntata andata in onda mercoledì 28 febbraio, Maddaloni è entrato nel confessionale, salvo poi non uscirne più. Il Grande Fratello, poi, si ha richiamato tutti gli uomini probabilmente per comunicare loro la notizia ma da quel momento non è stata data alcuna informazione in più.

Perché Marco Maddaloni ha lasciato momentaneamente la Casa

I “motivi personali” lasciano intendere che Maddaloni abbia deciso di allontanarsi dalla Casa per ragioni strettamente legate alla famiglia, verso la quale ha sempre mostrato un affetto e una dedizione smisurati. Proprio nella puntata andata in onda poco prima, il judoka aveva manifestato una certa insofferenza per il fatto di dover restare – finché televoto permetta – fino alla fine di un’edizione che ci si aspetta prosegua almeno per un altro mese.

Alcuni telespettatori avrebbero notato una frase di Paolo Masella che darebbe manforte a questa ipotesi: “Voleva avere la possibilità di leggere il contratto, nulla di più. Voleva sapere informazioni sul contratto”, avrebbe detto rivolgendosi a Beatrice Luzzi, prima finalista di questa edizione. Neanche a dirlo, non sono mancati i commenti sui social – su tutti X, ex Twitter – che si sono divisi tra chi ha chiesto di evitare inutili allarmismi, chi sostiene l’ipotesi-contratto e chi, al contrario, ritiene che un’uscita così improvvisa nel cuore della notte potrebbe avere delle ragioni ben più profonde e gravi, come le condizioni di salute di un parente (era accaduta la medesima cosa a Beatrice Luzzi, uscita per il padre poi venuto a mancare).

Al momento tutto tace in Casa. Non resta che attendere il ritorno di Marco Maddaloni, che si suppone possa avvenire nelle prossime ore, e sentire direttamente dalla sua voce quali siano le ragioni che lo hanno spinto a prendere una decisione simile in tutta fretta. A meno che Signorini e la produzione non decidano di rimandare tutto alla prossima puntata, che va in onda lunedì 4 marzo come sempre in prima serata su Canale 5.