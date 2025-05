Fonte: IPA Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, marito e moglie dopo Uomini e Donne. Il matrimonio con la figlia Allegra

Non tutto quello che vediamo in televisione è finto e frutto di accordi e scrittura. Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli lo hanno da poco dimostrato. Conosciutisi a Uomini e Donne, hanno finalmente celebrato il loro atteso matrimonio.

La proposta di matrimonio

A giugno 2024 c’è stata la tenera proposta di matrimonio, con inginocchiamento sulla sabbia da parte di Andrea Cerioli per chiedere la mano della sua Arianna Cirrincione. La coppia ha poi pubblicato un video di quel momento, che è avvenuto in riva al mare e con una spettatrice d’eccezione.

Si tratta ovviamente della figlioletta Allegra, che papà tiene stretta a sé mentre fa piangere la mamma dopo una domanda inaspettata eppure attesa allo stesso tempo. Il coronamento di un bel percorso insieme:

“Mi ero preparato un grande discorso, che ovviamente non sono riuscito a fare. Poche volte mi hanno tremate le gambe ma eravamo noi 3, nel tuo posto preferito, ed era già così tutto perfetto. Tutte le promesse che ti volevo fare, te le ho fatte. Vi amo ogni oltre cosa. Sarò sempre accanto a voi. Ally ha detto che la mamma può sposare papà”.

Le nozze di Andrea Cerioli

Per ricordare la storia di Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli a Uomini e Donne occorre tornare indietro con la memoria all’edizione del 2019 del programma di Maria De Filippi. A sedere sul trono era lui, che l’ha infine scelta tra le varie corteggiatrici.

Capita spesso che le coppie formatisi nel dating show siano poi presto trasformate in un lontano ricordo. Non sono infatti di certo mancati, nel tempo, tronisti e corteggiatori che hanno accettato di mettersi in gioco soltanto per visibilità.

Non è però stato di certo il loro caso. Un sentimento forte, che li ha visti crescere insieme come coppia al di fuori del programma. Hanno dato inizio alla loro convivenza e col tempo sono diventati genitori. La loro piccola Allegra è venuta al mondo a febbraio 2024, anno in cui lui le ha fatto la proposta di matrimonio.

Sono ora ufficialmente marito e moglie e per festeggiare il loro amore e giurarsi fedeltà eterna hanno scelto una romantica cerimonia civile. Il tutto celebrato in un antico borgo in Toscana, circondati da amici e parenti.

Le promesse e la figlia Allegra

È stata una cerimonia decisamente commovente, celebrata a Valle di Badia, borgo immerso nel verde toscano (provincia di Pisa). Lui ha iniziato le sue promesse delineando i grandi pregi di sua moglie: “Sei davvero una grande mamma e la mia ti avrebbe amata moltissimo”.

L’emozione dei due era evidente e Arianna gli ha così risposto: “Tu per me sei tante cose. Sei presenza anche quando siamo lontani. Sei protezione ogni volta che mi vedi vulnerabile. Sei premura nei piccoli gesti, che fai senza che io li chieda”.

A spingerli ulteriormente alle lacrime, poi, l’arrivo della piccola Arianna. Vestita per la festa, la figlioletta è stata incaricata di portare un piccolo cestino bianco. È corsa verso i genitori, entusiasta, portando loro le fedi nuziali.