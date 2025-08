Angela Caloisi e Paolo Crivellin sposi, la cerimonia romantica e il discorso in lacrime

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Angela Caloisi e Paolo Crivellin

Angela Caloisi e Paolo Crivellin, protagonisti di Uomini e Donne, si sono sposati. La coppia si è giurata amore eterno durante una cerimonia romantica, fra momenti emozionanti e lacrime. Il coronamento di un percorso iniziato in televisione che aveva appassionato tantissimi telespettatori e che si è concluso nel migliore dei modi, con un matrimonio da favola.

Il matrimonio di Angela Caloisi e Paolo Crivellin

Dopo la romantica proposta di nozze, Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno deciso di coronare il loro amore. Il matrimonio dei due ex protagonisti di Uomini e Donne si è svolto a Villa Corsini a Mezzomonte, a Firenze. Angela e Paolo si erano conosciuti nel 2018 nella trasmissione di Maria De Filippi dove lui era tronista mentre lei corteggiatrice. Dopo la scelta la coppia non si era più separata vivendo sette anni d’amore, sino alla scelta di sposarsi, dopo una richiesta arrivata a sorpresa nel corso di una vacanza sulla neve.

Per l’occasione Angela Caloisi ha indossato un abito bianco con dettagli in pizzo ricamato, un lungo strascico e il velo. L’ingresso della sposa è stato accompagnato da un coro, mentre lo sposo è apparso emozionato e felice. Durante lo scambio delle promesse non sono mancate anche le risate. Paolo Crivellin infatti ha pronunciato un discorso ricco di ironia: “Sei la mia casa, e credo sinceramente che tu sia anche uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi – ha detto l’ex tronista – […] Se avremo un figlio vorrei che avesse il tuo carattere, magari non proprio tutto, ma soprattutto vorrei che da te imparasse cosa vuol dire amare”.

Alla cerimonia erano presenti numerosi vip, amici della coppia, come Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione (sposi da pochissimo tempo e nati come coppia a Uomini e Donne), ma anche Virginia Stablum, Martina Grado e Giacomo Czerny.

Il discorso emozionante di Angela Caloisi

Particolarmente emozionante il discorso di Angela Caloisi che ha voluto rendere ancora più intenso il momento del “sì”, parlando del suo passato complicato e del sentimento profondo che la lega al suo Paolo. La sposa infatti ha voluto ricordare i momenti difficili superati grazie all’amore del suo Paolo, ma soprattutto la gioia per aver costruito con lui una relazione sana e vera. Qualche tempo fa infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva rivelato di aver vissuto una relazione tossica che le aveva causato grandi sofferenze.

“Ho imparato che nella tasca della tua valigia possa sempre trovare medicine, e che quando parto da sola, se guardo bene, hai pensato anche a quelle per la mia valigia”, ha detto Angela, parlando proprio del dolore che aveva segnato la sua vita prima di scoprire il vero amore accanto all’ex tronista.

“Paolo, prima di conoscerti non avevo più voglia di fare tante cose, tu sei stato la mia luce – ha raccontato -. Lo dico davanti a tutti, con tutto il cuore. Mi hai donato leggerezza, quella che non riuscivo a trovare in nessun posto e più stavo con te, più capivo che non dovevo fingere di essere qualcos’altro per piacerti, perché tu hai amato la vera me”.