Anticipazioni Verissimo del 13 dicembre, il momento d’oro di Eva e Mercedesz Henger

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Mercedesz Henger

Tutto pronto per la puntata di Verissimo del 13 dicembre, la prima di questo weekend che precede – e non di troppo – le feste natalizie. Silvia Toffanin accoglierà in studio ospiti molto diversi tra loro, accomunati però dalla voglia di raccontare la propria storia personale, fatta anche di novità e inevitabili evoluzioni.

Verissimo, le anticipazioni del 13 dicembre

Ad aprire la puntata sarà Umberto Tozzi, tra le voci più importanti della musica italiana, pronto a ripercorrere una carriera lunga oltre cinquant’anni. Non un semplice ritorno televisivo, ma un momento di bilancio e gratitudine, attraverso cui l’artista intende raccontare l’evoluzione del suo percorso, dagli esordi alle grandi collaborazioni internazionali. La sua presenza sarà anche l’occasione per riflettere su come certe canzoni, pur appartenendo a epoche lontane, riescano ancora a dialogare con le generazioni più giovani. E sul ritiro, avvenuto dopo un lungo tour celebrativo del suo percorso artistico.

Il clima cambierà notevolmente con l’intervista ad Ambra Orfei, che parlerà per la prima volta davanti alle telecamere del dolore per la perdita del marito. Un racconto delicato fatto dei ricordi più belli, che mostrerà il lato più umano di una donna spesso associata soltanto al suo universo artistico. Cercherà qui di dare voce al suo percorso di rinascita, segnato dall’intimità del lutto ma anche da una volontà di guardare avanti senza dimenticare.

Gli altri ospiti

Dal dolore alla gioia, il passo è breve grazie alla presenza del coreografo Garrison Rochelle, simbolo di vitalità e spirito festoso. Oltre al suo entusiasmo contagioso, porterà nello studio di Verissimo un assaggio del suo nuovo spettacolo, il Garrison Christmas Show, un progetto che ritorna ai toni caldi del musical tradizionale, dove danza, musica e ironia si fondono per creare un’esperienza che cattura il pubblico di tutte le età.

Spazio poi a un legame che negli ultimi mesi si è rinvigorito ancora di più: quello tra Eva Henger e sua figlia Mercedesz. Le due, dopo un periodo complesso segnato da incomprensioni e distanze emotive, oggi vivono un’intesa nuova, favorita dal bimbo in arrivo. A Verissimo racconteranno il percorso che le ha condotte a riconoscersi di nuovo, mettendo al centro non solo il rapporto madre-figlia, ma anche la consapevolezza che certe fratture possono trasformarsi in occasioni di crescita reciproca.

Non mancherà poi un capitolo dedicato all’amore che resiste alle tempeste della televisione e della vita reale: Gabriela e Giuseppe, protagonisti di Temptation Island, oggi marito e moglie. Dopo aver messo alla prova il loro sentimento davanti alle telecamere, tornano a raccontare il proprio cammino, segnato da sofferenza, riconciliazioni e da una scelta definitiva: quella di costruire insieme un futuro più saldo delle incertezze passate.

A chiudere la puntata sarà la testimonianza di Deborah Magagna, vittima di violenze da parte dell’ex fidanzato. Il suo intervento sarà una richiesta chiara di aiuto e giustizia. Un invito a non rimanere in silenzio, a riconoscere i segnali del pericolo e a dare voce a chi, come lei, ha visto la propria vita cambiare per mano della violenza.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 13 dicembre, su Canale5, con la conduzione di Silvia Toffanin. Come di consueto, l’appuntamento con il talk show di Mediaset è trasmesso in contemporanea su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi. I commenti e le opinioni dei telespettatori sono invece raccolti dall’hashtag ufficiale.