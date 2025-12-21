Anticipazioni Verissimo del 21 dicembre: Rocío Muñoz Morales racconta una nuova fase di vita

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ansa Silvia Toffanin conduce "Verissimo": gli ospiti del 21 dicembre

Ultimo appuntamento con il salotto di Verissimo prima delle feste natalizie: Silvia Toffanin torna a farci compagnia nel pomeriggio domenicale di Canale 5 con una puntata ricca di ospiti speciali, sorprese e storie che emozionano.

Tra musica, risate, confessioni intime e ricordi che scaldano il cuore, non mancheranno momenti di riflessione, nostalgia e curiosità sul dietro le quinte della vita dei protagonisti. Una puntata che promette di farci commuovere e soprattutto sentire vicini, anche a distanza di uno schermo.

“Verissimo”, gli ospiti del 21 dicembre

Oggi, domenica 21 dicembre 2025, Silvia Toffanin torna su Canale 5 a partire dalle 16 con una nuova puntata di Verissimo, pronta a regalarci un pomeriggio tra emozioni, curiosità e un po’ di magia natalizia.

In studio arriva Rocco Casalino, l’ex portavoce di Giuseppe Conte, che racconterà il suo nuovo capitolo di vita dopo l’addio alla politica tra riflessioni, progetti e qualche retroscena personale.

Momento di grande attenzione anche per l’incontro con Rocío Muñoz Morales, che presenta a Silvia Toffanin il suo terzo romanzo, La vita adesso, parlando di questo periodo di cambiamenti e di come sta affrontando le novità nella sua vita, segnata anche dalla chiacchieratissima separazione da Raoul Bova.

Spazio anche a storie di coraggio e rinascita: Heather Parisi racconta il suo percorso artistico e personale, mentre Achille Polonara, ex cestista, condivide la sua esperienza dopo un complesso trapianto di midollo. Accompagnato dalla moglie Erika, lo sportivo apre il discorso concentrandosi sull’importanza della vicinanza e del supporto familiare nei momenti difficili.

E per chiudere in bellezza, musica e allegria: Cristiano Malgioglio e Orietta Berti portano nel salotto di Verissimo tutta l’energia e la leggerezza che ci fanno entrare subito nello spirito delle feste, con canzoni, sorrisi e qualche curiosità da scoprire. I due artisti promettono momenti di puro intrattenimento, battute e scambi con Silvia Toffanin che renderanno il pomeriggio ancora più frizzante e spensierato, perfetto per chiudere l’anno con un tocco di allegria e tanta musica.

“Verissimo” va in pausa per le feste

Domenica 21 dicembre segna l’ultimo appuntamento del 2025 per Verissimo. Silvia Toffanin e il suo salotto prendono una meritata pausa festiva, pronta a ricaricare energie e prepararsi a un nuovo anno ricco di ospiti e storie.

Anche se il programma si ferma per i weekend del 27 e 28 dicembre e del 3 e 4 gennaio, i telespettatori potranno comunque rivivere alcuni dei momenti più intensi dell’anno grazie a Verissimo – Le storie, una selezione delle interviste più memorabili realizzate nel corso dell’anno. È un’occasione per fermarsi un attimo, riscoprire le parole, i silenzi e le emozioni che hanno segnato quest’ultimo periodo, e per lasciarsi trasportare di nuovo da racconti che ci hanno fatto emozionare, sorprendere e riflettere.

Il ritorno con interviste inedite è previsto per sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026, quando il programma tornerà con la sua formula ormai amata: nuovi ospiti, storie da raccontare e quell’intensità emotiva che da sempre rende Verissimo un appuntamento imperdibile del weekend televisivo italiano.

Un modo elegante di chiudere l’anno e prepararsi al nuovo, con ricordi ed emozioni.

