Anticipazioni Verissimo, gli ospiti di sabato 5 ottobre: torna l’amata coppia di Uomini e Donne

Fonte: IPA Silvia Toffanin

Al centro della nuova puntata di Verissimo, quella in onda su Canale 5 sabato 5 ottobre 2024, l’amore e la famiglia. Silvia Toffanin è pronta ad intervistare una delle coppie più belle e amate di Uomini e Donne: quella formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Ma ci sarà spazio anche per un’altra ex protagonista del dating show di Maria De Filippi: Sophie Codegoni, che sta vivendo una nuova fase della sua vita dopo l’addio ad Alessandro Basciano, conosciuto al Grande Fratello Vip e padre della figlia Celine.

Ospiti Verissimo sabato 5 ottobre: il ritorno in tv di Clarissa e Federico

Silvia Toffanin intervisterà a Verissimo Clarissa Marchese e Federico Gregucci, rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne. Un gradito ritorno sul piccolo schermo per la coppia che, lontano dai riflettori, ha saputo creare una splendida e solida famiglia. Un amore vero, nato davanti alle telecamere. Sposati dal 2019, l’ex Miss Italia e l’ex calciatore sono oggi genitori di Arya e Christian, nati rispettivamente nel 2020 e nel 2023. Clarissa e Federico parleranno ampiamente della loro bellissima storia d’amore e dei loro progetti futuri. “Quante emozioni”, ha anticipato lei sui social, dove è diventata un’apprezzata influencer.

A Verissimo tornerà pure Sophie Codegoni, altra ex tronista di Uomini e Donne, per parlare della sua nuova fase di vita. Negli ultimi mesi tutto è cambiato per la modella. La 23enne è tornata single dopo la fine della tormentata relazione con Alessandro Basciano, che l’ha resa madre della piccola Celine. Sophie è pronta a confidarsi con Silvia Toffanin e a togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa in merito ai gossip circolati sul suo conto.

Non mancheranno le interviste inedite: per la prima volta in Italia si racconterà a Verissimo Neşe Baykent, volto di Vildan nell’amata serie tv turca Endless Love. L’attrice parlerà della sua vita privata e della sua carriera. Nata a Smirne il 6 aprile 1974, la Baykent è un’attrice di teatro e di televisione e ha lavorato in diverse serie di successo. In Endless Love, Vildan è la madre di Nihan e di Ozan e sorella di Leyla. Tra le due sorelle non corre buon sangue perché il marito di Vildan era fidanzato con Leyla in passato.

Fonte: IPA

Le anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato 5 ottobre

Prima volta a Verissimo anche per Dora Moroni, che si è fatta largo nella tv degli anni Settanta. L’artista ricorderà i suoi esordi con Corrado e il terribile incidente automobilistico che ha cambiato la sua vita. Per sei settimane è rimasta in coma e quando si è risvegliata le funzioni del linguaggio sono state compromesse.

È stata in ospedale per nove mesi, affrontando una lunghissima convalescenza e diverse operazioni alla gola per ritrovare l’uso della parola. L’incidente ha indubbiamente spezzato i sogni di Dora ma l’artista non si è mai arresa e, con l’aiuto della madre e della sorella, ha combattuto dal letto d’ospedale per riavere indietro la sua vita. Senza dimenticare la sua lunga e travagliata liaison con il collega Christian.

Fonte: IPA

A Verissimo ci sarà infine un’intervista ritratto a Simona Cavallari, pronta per la seconda stagione su Canale 5 della serie Storia di una famiglia perbene, in cui recita accanto a Giuseppe Zeno. E poi i progetti e la vita di Giampaolo Morelli, che a breve tornerà al cinema con un nuovo film in cui recita anche Ilary Blasi. L’appuntamento con Silvia Toffanin è come sempre su Canale 5, alle ore 16.30.