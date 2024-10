Anticipazioni Verissimo, ospiti di sabato 26 ottobre: due donne mai viste e un ritorno che fa discutere

Fonte: IPA Silvia Toffanin

Novità a Verissimo. Nella puntata in onda su Canale 5 sabato 26 ottobre ci saranno ospiti mai vista prima d’ora nel salotto di Silvia Toffanin. Ospiti pronti a raccontare storie di vita difficili e complicate ma allo stesso tempo di riscatto. Come quella di Nina Sophie Roma, che parlerà della sua esistenza piena di difficoltà e insidie ma anche di grandi successi. Farà sicuramente discutere, poi, il ritorno di Alessandro Basciano, che è stato richiamato nel programma per svelare quanto accaduto dopo la sua ultima intervista, che tanto ha fatto chiacchierare sul web.

Ospiti Verissimo sabato 26 ottobre: arrivano Nina Sophie Roma e Benedetta Rossi

Per la prima volta a Verissimo saranno ospiti Nina Sophie Roma e Benedetta Rossi. La prima è una modella, attrice e influencer con un vissuto drammatico. Una giovane donna che non ha mai perso il sorriso nonostante tutto quello che la vita le ha tolto. La sua infanzia e adolescenza sono state segnate dall’assenza del padre e da un rapporto difficile con la madre. Ha trascorso i primi anni della sua vita a Milano con la mamma e la sorella maggiore. Durante l’adolescenza, la madre, per seguire un nuovo amore, ha lasciato Milano con le figlie per trasferirsi in un piccolo paese in montagna.

Lasciata spesso a casa da sola, Nina ha cominciato a condurre una vita sregolata, segnata da amicizie sbagliate e dalle droghe. A 15 anni la sua adolescenza è stata segnata dal trauma dello stupro. A 17 anni poi un’altra grandissima prova per Nina: ha perso la gamba sinistra in seguito a un incidente in scooter.

Benedetta Rossi è invece una nota food blogger, che fin da bambina ha coltivato il suo amore per la cucina. Parallelamente ha portato avanti gli studi universitari: si è laureata nel 1996 all’Università Politecnica delle Marche e successivamente in Produzione e Sanità degli organismi acquatici all’Università degli Studi di Camerino. Nel 2009 ha iniziato a pubblicare i suoi primi video di ricette su YouTube, diventando poi nel giro di pochi anni una delle food blogger italiane più amate e seguite.

Fonte: IPA

Le anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato 26 ottobre

Nella nuova puntata di Verissimo, in onda su Canale 5 alle 16.30, tornerà Alessandro Basciano per rispondere alle forti critiche ricevute sul suo aspetto fisico dopo l’intervista della settimana scorsa. L’ex protagonista di Temptation Island e Grande Fratello Vip è apparso diverso dal solito e sul web si sono scatenati haters e malelingue.

Il volto di Basciano, ex compagno di Sophie Codegoni, è apparso diverso dal solito e c’è chi ha accusato il deejay di aver fatto un uso spropositato della chirurgia estetica. Silvia Toffanin accoglierà poi un vero simbolo della musica italiana, Ornella Vanoni, che per i suoi splendidi 90 anni si è regalata un nuovo album tutto da cantare e ballare dove duetta, tra gli altri, con Elodie.

E infine Samantha De Grenet, che insieme alla sua famiglia sta attraversando un periodo tutt’altro che facile: in studio ci sarà anche il figlio Brando, avuto nel 2004 dal marito Luca Barbato. Di recente il ragazzo ha subìto un grave incidente e si è fratturato due vertebre. Solo qualche giorno prima la madre si è dovuta sottoporre ad una delicata operazione al menisco.