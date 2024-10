Alessandro Basciano a Verissimo racconta il suo periodo buio. I fan: “È irriconoscibile”

Fonte: IPA Alessandro Basciano

Alessandro Basciano di nuovo a Verissimo per condividere gli ultimi sviluppi della sua tormentata love story con Sophie Codegoni, nata qualche anno fa davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip e culminata con la nascita della piccola Celine Blue. L’ex gieffino, oggi deejay in carriera, non ha nascosto il suo periodo difficile e ai fan non è passata inosservata quella che è sembrata una vera e propria trasformazione fisica, soprattutto in volto.

Verissimo, Alessandro Basciano tra depressione e attacchi di panico

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non stanno più insieme. Dopo le accuse di tradimento ci hanno riprovato, soprattutto per il bene della loro bambina, ma la minestra riscaldata non ha funzionato. E la rottura è stata particolarmente dura per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. “Ho passato un periodo molto difficile, ma ce la sto facendo. La mia immagine era andata un po’ a rovinarsi, ne ho risentito sul lavoro e a livello personale”, ha confidato a Verissimo.

“Mi sono fatto aiutare, sono andato in analisi. Ho fatto un bel percorso. Avevo una forma di depressione, con attacchi di panico e attacchi di ansia durante la notte”, ha aggiunto. Riguardo al rapporto con Sophie, Basciano ha spiegato a Silvia Toffanin: “Abbiamo trovato un equilibrio genitoriale, ma come “coppia” dobbiamo ancora maturare. Ad oggi noi non siamo una “coppia”, per esserlo devi stare bene con te stesso. Non devi provare più rabbia e trovare un equilibrio. Io non penso che lei porti la rabbia di un tempo. Il sentimento? L’amore ha mille sfaccettature”.

“Il rapporto è cambiato, quindi anche il sentimento è cambiato. Sarei ipocrita a dirti che non provo niente per questa persona, ha messo al mondo mia figlia. Rimane sicuramente un “bene”. Tornare con lei? Deve ancora arrivare il momento in cui sono pienamente sereno. Nel momento in cui sto bene ci potrebbe essere la possibilità di un riavvicinamento. Lei vorrebbe? Non lo so, è un po’ altalenante la cosa”.

Alessandro ha poi parlato della grande paura vissuta di recente a causa di alcuni problemi di salute della figlia Celine, che è nata un anno fa. “Ho perso 35 anni di vita. Mi chiama la mamma di Sophie in lacrime e mi dice: “La bambina non respira più, le stanno facendo l’ossigeno”. Ho iniziato a urlare disperato, perché sei lì che non puoi fare niente. Celine ha avuto una convulsione febbrile. Poi per fortuna non ha avuto più ripercussioni e tutto è andato bene”, ha ricordato. Un episodio che ha messo a dura prova sia Alessandro sia Sophie.

L’allarme dei fan: “Cosa è successo al viso di Alessandro Basciano?”

Per il suo ritorno a Verissimo Alessandro Basciano ha sfoggiato un completo black molto elegante. A colpire la maggior parte dei telespettatori, però, il viso dell’ex compagno di Sophie Codegoni. Per molti irriconoscibile. Non è chiaro se Basciano, 35 anni, si sia sottoposto a qualche seduta di troppo di botox o se abbia esagerato con il trucco prima di entrare in studio.

“Sembra una maschera di cera”, ha scherzato qualcuno sui social. Non sono mancati i paragoni: c’è chi ha accostato Basciano a Federico Fashion Style, chi a Giacomo Urtis e chi addirittura ad Edward mani di forbice, l’iconico personaggio portato sul grande schermo da Johnny Depp. “Completamente cambiato, era più bello prima”, ha asserito una fan. Per il momento nessuna spiegazione da parte del diretto interessato.